Risultati Serie C, classifiche: diretta gol live score dei posticipi che si giocano lunedì 15 settembre per la quarta giornata.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: SI COMINCIA!

Finalmente possiamo lasciare la parola a questi risultati Serie C, i posticipi della quarta giornata sono davvero dietro l’angolo e allora possiamo ricordare che il Vicenza ha giocato la sua ultima stagione di Serie B nel 2021-2022, un campionato iniziato con Domenico Di Carlo che però era durato appena cinque giornate, poi sostituito da Cristian Brocchi e infine da Francesco Baldini, che non era riuscito a evitare il quartultimo posto in classifica e di conseguenza il playout contro il Cosenza, nel quale i lupi avevano avuto la meglio ribaltando lo 0-1 del Romeo Menti con la vittoria per 2-0 al San Vito.

Dell’anno scorso abbiamo già detto, invece nel 2023-2024 il Vicenza era arrivato terzo nel girone A di Serie C: aveva dovuto cedere il passo a Mantova e Padova e nei playoff aveva sperato, eliminando il Taranto e proprio i biancoscudati prima della semifinale contro l’Avellino, purtroppo in finale la promozione se l’era presa la Carrarese grazie all’unico gol arrivato allo stadio dei Marmi. Va detto che il Vicenza si è sempre migliorato (nel 2022 era arrivato settimo), dunque secondo le statistiche questo sarebbe l’anno buono per tornare in Serie B ma lo vedremo strada facendo, per ora mettiamoci comodi lasciando davvero i discorsi ai campi perché per i risultati Serie C si può cominciare a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

ECCO I POSTICIPI!

I risultati Serie C non hanno ancora esaurito la loro narrativa sulla quarta giornata: si torna infatti in campo lunedì 15 settembre per i classici posticipi, ormai una tradizione da qualche anno, oggi saranno soltanto due ed entrambi, per il girone A e il girone C, prenderanno il via alle ore 20:30.

Nello specifico si tratta di Cittadella Vicenza e Cavese Giugliano; dunque due derby regionali che possono aumentare hype e intensità sul campo, da vedere cosa succederà sui campi anche perché, trascorse solo tre giornate, è abbastanza prematuro tracciare una reale definizione di quello che sarà il cammino delle quattro squadre coinvolte.

Di sicuro però possiamo dire che una delle osservate speciali sia il Vicenza: lo scorso anno il LaneRossi ha avuto un bellissimo duello con il Padova, aveva anche operato il sorpasso in classifica ma poi non ha saputo conservare il primo posto.

Eliminato nella semifinale dei playoff, il Vicenza si è ripresentato ai nastri di partenza di questa stagione con il chiaro proposito di fare il vuoto alle sue spalle e tornare in cadetteria, ma sappiamo bene dai passati risultati Serie C che ripetersi è sempre molto complicato, e già la trasferta del Tombolato di questa sera potrebbe riservare brutte sorprese. Staremo a vedere…

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: FOCUS SULLE DUE PARTITE

Facciamo allora questo focus sulle due partite che ci attendono a breve per i risultati Serie C. Abbiamo detto del Vicenza, che per il momento sta già facendo il suo dovere: dopo tre turni è ancora imbattuto, ha subito un solo gol e condivideva il primo posto in classifica con Lecco e Renate, dunque ci sono tutte le premesse per un’altra corsa di testa. Anche il Cittadella non aveva iniziato male, con pareggio e vittoria, ma poi ha perso contro la Pergolettese e di conseguenza è rimasto a metà classifica, anche se per il momento virtualmente in zona playoff e con tutte le possibilità di migliorare nel corso della stagione.

Per quanto riguarda il girone C, tra Cavese e Giugliano sono innanzitutto in palio punti per la salvezza da andare a prendere quanto prima, tuttavia i gialloblu dopo il ko casalingo all’esordio hanno ottenuto 4 punti rimettendosi leggermente in moto; sta facendo peggio una Cavese che ha il problema della fase offensiva, appena un gol segnato in tre partite e così sono arrivate due sconfitte consecutive che lasciano la squadra già nella zona playout della classifica. Salvarsi sarà complicato anche per una folta concorrenza, battere il Giugliano in casa questa sera sarebbe un ottimo modo per iniziare davvero la corsa nei risultati Serie C.

RISULTATI SERIE C: POSTICIPI 4^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 20:30 Cittadella Vicenza

GIRONE C

Ore 20:30 Cavese Giugliano

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE DEI GIRONI SERIE C