Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score dei posticipi 6^ giornata (oggi 2 ottobre 2023)

RISULTATI SERIE C: TRE POSTICIPI OGGI

I risultati Serie C ci proporranno un programma abbastanza fitto anche oggi, a causa dei ben tre posticipi che ancora mancano della 6^ giornata per definire completo questo turno del campionato di Serie C 2023-2024 che vivrà di conseguenza notevoli emozioni anche lunedì 2 ottobre 2023. Siamo in una fase già molto intensa: un turno infrasettimanale è alle spalle, da domani inizierà l’avventura della Coppa Italia di Serie C, ma per il momento la concentrazione va rivolta ancora per intero al campionato.

Ci ha messo lo zampino anche lo spostamento di una partita che era inizialmente in programma ieri, i risultati Serie C di conseguenza oggi ci terranno compagnia già dalle ore 15.00 con Taranto Audace Cerignola, il derby pugliese che costituirà dunque un imprevisto posticipo per il girone C, tra l’altro presso lo stadio Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana a causa della temporanea indisponibilità dello Stadio Comunale Erasmo Iacovone di Taranto, quindi sarà vibrante già il pomeriggio.

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

Per il resto, i risultati Serie C naturalmente oggi ci terranno compagnia anche con i due già previsti posticipi del girone B in orario serale, cioè alle ore 20.30 Pescara Gubbio e alle ore 20.45 il derby marchigiano Vis Pesaro Fermana, che avranno il compito di completare definitivamente la sesta giornata di campionato e anche la classifica, al netto naturalmente dei recuperi ancora da effettuare di partite saltate in precedenti giornate.

La situazione in classifica proprio del girone B di Serie C ci dice che il derby marchigiano Vis Pesaro Fermana sarà già da considerare a tutti gli effetti una potenziale sfida salvezza (in questo momento sarebbero entrambe in zona playout), mentre Pescara Gubbio potrebbe regalare prospettive certamente più gustose in zona playoff, all’inseguimento della scatenata Torres che è la capolista del girone ancora a punteggio pieno.

RISULTATI SERIE C, 6^ GIORNATA

GIRONE B

ore 20.30 Pescara Gubbio

ore 20.45 Vis Pesaro Fermana

CLASSIFICA GIRONE B

Torres 18

Cesena 15

Carrarese 13

Lucchese 11

Pescara, Perugia 10

Gubbio 9

Arezzo, Olbia 8

Recanatese, Ancona 7

Spal, Juventus U23, Pontedera 6

Pineto 5

Rimini, Fermana 4

Vis Pesaro, Sestri Levante 3

Entella 2

GIRONE C

ore 15.00 Taranto Audace Cerignola

CLASSIFICA GIRONE C

Juve Stabia 14

Benevento 13

Latina, Picerno, Foggia 11

Turris, Potenza 10

Virtus Francavilla 8

Audace Cerignola, Taranto, Avellino, Crotone, Catania 7

Brindisi 6

Acr Messina, Giugliano 5

Casertana 4

Monopoli 3

Monterosi, Sorrento 2

