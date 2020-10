Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score dei posticipi della 6^giornata

RISULTATI SERIE C: LE ULTIME PARTITE DEL TURNO INFRASETTIMANALE

Sono riflettori puntati anche oggi, giovedi 22 ottobre 2020 sui risultati della Serie C: dopo dunque le bellissime emozioni vissute solo ieri nel secondo turno infrasettimanale, ecco che la programmazione del sesto turno si concluderà solo quest’oggi, con gli ultimi posticipi di due dei tre gironi in cui è solitamente diviso il terzo campionato italiano. Dunque solo gli ultimi verdetti per i gruppi A e C questa sera: il girone B ha infatti concluso tutta la sua programmazione nella giornata di ieri. Ma se dunque il programma di questa giovedi sarà un poco risicato, pure siamo sicuro che lo spettacolo non verrà a meno. Anzi possiamo dire che in queste prime battute della stagione 2020-21 del terzo campionato italiano, il colpo di scena è davvero dietro l’angolo e chissà che cosa potrebbe succedere già quest’oggi.

RISULTATI SERIE C: LE PARTITE IN PROGRAMMA

Ma andiamo allora a vedere che ci riserva questo giovedì interamente dedicato ai risultati della Serie C, per i posticipi della 6^ giornata di campionato. Come abbiamo detto prima, saranno appena due i gironi oggi coinvolti: per il girone A ecco allora il primo fischio d’inizio, alle ore 15.00 con il big match tra Pro Patria e Lucchese, sfida che vedrà i tigrotti impazienti di rifarsi dopo anche l’ultimo KO rimediato col Renate. Per il gruppo poi pur si tornerà in campo ma alle ore 17.30 per l’incontro tra Como e Pergolettese. Solo nella serata poi si accenderanno i riflettori sui protagonisti del girone C: qui saranno due partite, entrambe previste alle ore 20.45 e dunque il big match tra Foggia e Avellino, e la sfida tra Juve Stabia e Cavese, che pure vedrà la compagine biancoblu impaziente di rifarsi dopo anche il KO rimediato contro la Viterbese solo lo scorso fine settimana.

RISULTATI SERIE C

GIRONE A

Ore 15.00 Pro Patria-Lucchese

Ore 17.30 Como-Pergolettese

CLASSIFICA

Pro Vercelli 13

Renate, Carrarese, Pontedera, Novara, Grosseto 12

Lecco 11

Como 9

Pergolettese 8

Juventus U23, Pro Sesto 7

Pro Patria, Pistoiese 6

Piacenza, AlbinoLeffe, Alessandria 5

Giana Erminio 4

Livorno, Olbia 3

Lucchese 1

GIRONE C

Ore 20.45 Foggia-Avellino

Ore 20.45 Juve Stabia-Cavese

CLASSIFICA

Ternana 12

Bari, Teramo 11

Turris 10

Vibonese, Catanzaro 8

Avellino, Juve Stabia, Bisceglie 7

Catania 6

Potenza, Viterbese, Monopoli 4

Foggia, Casertana, Paganese 3

Virtus Francavilla 2

Cavese, Palermo 1



