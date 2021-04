Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score dei recuperi (14 aprile)

RISULTATI SERIE C: ANCORA RECUPERI!

Sono due i recuperi che animeranno i risultati di Serie C per mercoledì 14 aprile: il campionato di terza divisione procede spedito verso la conclusione della sua stagione regolare, ma intanto ci sono alcune squadre che devono ancora fare i conti con partite che sono state rinviate a causa dell’emergenza Coronavirus. Alle ore 15:00 vivremo dunque Olbia Como, per il girone A, e Palermo Foggia per il girone C; non siamo però arrivati al completamento del calendario perché ci sono altre gare che andranno recuperate, inoltre è sempre possibile che nelle prossime settimane altri match non vengano disputati e dunque regna l’incertezza in Serie C.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: poker Arezzo, ok Novara!

Una cosa è certa: vada come vada, tutte le squadre sono più o meno sulla stessa barca e dunque non si può parlare di un campionato “falsato” (nel senso di favori a qualcuna, anche inconsapevolmente e per eventi esterni e incontrollabili) ma certamente questa stagione è stata fortemente condizionata da un calendario continuamente stravolto, e sarebbe stato interessante assistere a risultati di Serie C con regolare svolgimento, più che altro per la curiosità di scoprire se l’esito dei campi sarebbe stato tanto diverso. Tra poco però sarà ora di giocare…

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live: crisi Carrarese, Palermo frenato

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Studiamo allora il contesto in cui si gioca per i risultati di Serie C. Nel girone A il Como vede molto da vicino la promozione diretta: oggi pareggerà le partite dell’Alessandria e vincendo ad Olbia si porterebbe a +4 sui grigi, con sole tre gare da giocare. La Pro Vercelli a quel punto sarebbe a -8 e, anche se avrebbe una gara in meno, sarebbe quasi tagliata fuori dalla corsa; Como dunque padrone del suo destino e che è anche riuscito a riprendersi dopo un periodo negativo che stava per compromettere tutto, l’Olbia però è un brutto cliente perché vede molto concreta la possibilità di salvarsi senza passare dai playout e addirittura prendersi un posto nella griglia dei playoff. Nel girone C il Palermo lotta per la post season: reduce da un punto nelle ultime due, difende 3 punti di vantaggio sull’undicesima posizione e dunque ha bisogno di una vittoria che peraltro lo porterebbe ad un solo punto dal Foggia, certamente più sicuro di giocare i playoff (anche perché ha solo 31 partite disputate) e che con i 3 punti avvicinerebbe la sesta piazza della Juve Stabia. Si tratta allora di aspettare e scoprire come andranno le cose a Olbia e Palermo, tra poco le quattro squadre coinvolte nei risultati di Serie C per i recuperi torneranno in campo…

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live: Ternana esagerata, beffa Ravenna!

GIRONE A

Ore 15:00 Olbia Como

CLASSIFICA GIRONE A

Como 66

Alessandria 65

Pro Vercelli 61

Renate 58

Pro Patria, Lecco 56

Albinoleffe, Pontedera 50

Juventus U23 48

Novara, Grosseto 45

Piacenza, Pergolettese 43

Olbia 41

Carrarese 40

Giana Erminio, Pro Sesto 39

Pistoiese 31

Lucchese 28

Livorno (-8) 25

GIRONE C

Ore 15:00 Palermo Foggia

CLASSIFICA GIRONE C

Ternana 87

Avellino 66

Bari 59

Catanzaro 58

Catania (-2) 55

Juve Stabia 52

Foggia 47

Teramo 45

Palermo 43

Casertana 41

Monopoli 40

Virtus Francavilla 37

Viterbese 36

Potenza, Turris 35

Vibonese 32

Paganese, Bisceglie 27

Cavese 19



© RIPRODUZIONE RISERVATA