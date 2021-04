Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score dei recuperi (28 aprile)

RISULTATI SERIE C: UN ALTRO TURNO TURNO INFRASETTIMANALE…

Finalmente ci siamo: oggi i risultati Serie C proporranno gli ultimi due recuperi che ancora restano da giocare per mettersi definitivamente in pari con il programma in vista dell’ultima giornata che si disputerà domenica per completare la stagione regolare della Serie C 2020-2021 e poi lasciare spazio a playoff e playout. Domenica scorsa sono state giocate tutte le sfide in calendario, una vera boccata d’ossigeno che ha evitato il rischio di ulteriori slittamenti al finale del campionato, oggi dunque si tornerà in pari e poi domenica si chiuderà, con un verdetto in particolare da definire, cioè chi vincerà il girone B aggiungendosi alla Ternana dominatrice del girone C e al Como che domenica ha vinto il girone A, completando così il quadro delle tre squadre immediatamente promosse in Serie B senza dover passare dal lunghissimo cammino dei playoff, di fatto un vero e proprio “secondo campionato” che vedrà scendere in campo la bellezza di 28 squadre per un solo posto ancora disponibile nel campionato cadetto della prossima stagione.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol live: testa a testa tra Perugia e Padova

RISULTATI SERIE C: I RECUPERI DI OGGI

Qui però con i risultati Serie C ci stiamo già proiettando a domenica, meglio allora ricordare che cosa invece succederà oggi pomeriggio, mercoledì 28 aprile. Sono due le partite di recupero ancora da disputare, entrambe con calcio d’inizio in programma alle ore 15.00. Nel girone A avremo Pontedera Pro Vercelli, che per i toscani potrebbe servire per mettere al sicuro la partecipazione ai playoff senza dover aspettare domenica, mentre per i piemontesi potrebbe valere il sorpasso sul Renate al terzo posto (comunque poi da assegnare definitivamente domenica), con i relativi vantaggi che questa posizione garantirebbe nella griglia dei playoff. Partita che ha dunque una posta in palio ancora importante per entrambe le squadre in campo, a differenza di quanto accadrà nel girone C con Cavese Turris, che nella sua data originale sarebbe stata una importante sfida salvezza ma nel frattempo ha perso di significato, perché la Cavese è matematicamente retrocessa in Serie D mentre la Turris è ormai certa della salvezza.

Risultati Serie C, Classifiche/ Diretta gol live: Foggia in extremis, colpo Lecco!

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA

GIRONE A

Ore 15.00 Pontedera Pro Vercelli

CLASSIFICA

Como 72

Alessandria 68

Reate 62

Pro Vercelli 61

Lecco 60

Pro Patria 58

Albinoleffe 54

Juventus U23 52

Pontedera, Grosseto 51

Novara 49

Olbia 47

Piacenza 46

Pergolettese 44

Carrarese 43

Giana Erminio 41

Pro Sesto 40

Pistoiese, Lucchese 31

Livorno (-5) 29

GIRONE C

Ore 15.00 Cavese Turris

CLASSIFICA

Ternana 90

Avellino, Catanzaro 67

Bari 60

Catania (-2), Juve Stabia 58

Foggia, Palermo 50

Teramo 49

Casertana 44

Viterbese, Monopoli 40

Potenza 39

Virtus Francavilla, Turris 38

Vibonese 35

Paganese 31

Bisceglie 30

Cavese 19

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Como e Modena ok! Diretta gol live score

© RIPRODUZIONE RISERVATA