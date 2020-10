Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score dei recuperi (28 ottobre)

RISULTATI SERIE C: RECUPERA ANCHE LA JUVENTUS U23

Abbiamo un nuovo appuntamento con i risultati di Serie C, ma mercoledì 28 ottobre saremo in campo per i recuperi: due gli appuntamenti con le partite del girone C che saranno Avellino Turris e Bisceglie Cavese, entrambe in programma alle ore 15:00, e poi alle ore 17:30 avremo il match del girone A con Juventus U23 Como. Tutto sommato, nonostante le continue positività al Coronavirus riscontrate nelle rose e negli staff delle varie società, il campionato di terza divisione è riuscito a garantire un calendario continuo; più che altro il problema è stato dettato fino a questo momento dagli spostamenti delle partite anche da un’ora con l’altra, cosa che ha creato non poca confusione tra gli appassionati. Ad ogni modo oggi torniamo a giocare, e allora vediamo quello che ci dirà il campo per i risultati di Serie C che riguardano i recuperi.

RISULTATI SERIE C: IL CONTESTO

Analizzando il quadro dei risultati di Serie C per i recuperi, scopriamo che Avellino Turris è in realtà una prosecuzione: la partita era valida per la prima giornata del girone C, era iniziata comunque nonostante le avverse condizioni meteorologiche ma era stata interrotta dopo soli 9 minuti. Si ripartirà da qui e dal risultato di 0-0, di fatto è come se si ricominciasse daccapo; sarà così a Bisceglie e Alessandria, perché le due partite in esame non erano state disputate. Bisceglie Cavese, per la seconda giornata del girone C, riguarda più che altro la lotta per la salvezza tra due squadre che da qualche stagione stanno provando a fare il salto di qualità – i campani avevano sfiorato i playoff – mentre Juventus U23 Como, terza giornata nel girone A, si gioca su livelli di classifica più alti e infatti entrambe le società sperano di prendersi un posto nella post season, con i giovani bianconeri che dopo aver vinto la Coppa Italia di categoria vogliono svoltare anche in campionato. Tra poco saremo in campo, non resta che vedere quello che succederà…

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICHE: ECCO LE PARTITE DI OGGI

GIRONE A

Ore 17:30 Juventus U23 Como

CLASSIFICA GIRONE A

Pro Vercelli 14

Novara, Carrarese, Grosseto 13

Renate, Pro Patria, Pontedera 12

Lecco 11

Como, Juventus U23, Pro Sesto 10

Pergolettese 9

Alessandria, Piacenza 8

Giana Erminio 7

Livorno, AlbinoLeffe, Pistoiese 6

Olbia 4

Lucchese 1

GIRONE C

Ore 15:00 Avellino Turris

Ore 15:00 Bisceglie Cavese

CLASSIFICA GIRONE C

Ternana 15

Bari, Teramo 14

Avellino 13

Juve Stabia, Turris 10

Vibonese 9

Catanzaro, Monopoli 8

Bisceglie 7

Catania (-4), Viterbese, Paganese 6

Virtus Francavilla, Potenza 5

Casertana, Foggia 3

Palermo, Cavese 1



