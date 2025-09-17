Risultati Serie C, classifiche: diretta gol live score delle due partite che si giocano come recuperi nella terza giornata, mercoledì 17 settembre.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: SI VA IN CAMPO!

Possiamo scendere in campo con le due partite che sono valide per i risultati Serie C. Sugli scudi la Salernitana, come abbiamo già detto: una squadra che negli ultimi anni abbiamo visto soprattutto nelle due categorie superiori, ma che non troppo tempo fa ha invece disputato più campionati in terza divisione. L’ultima promozione è quella del 2015: la Serie C si chiamava ancora Lega Pro ed era divisa in Prima e Seconda Divisione, la Salernitana di Leonardo Menichini era nel girone C e aveva vinto un bellissimo testa a testa con il Benevento, in un girone davvero competitivo.

Matera, Juve Stabia, Casertana, Lecce e Foggia: grandi avversarie per i campani, che avevano ottenuto 80 punti (in 38 giornate) anche grazie ai 16 gol di Caetano Calil. Ora sembrerebbero essere sulla buona strada per ripetersi a undici anni di distanza, ma abbiamo già imparato (ad esempio con il poker che il Catania ha incassato dal Cosenza) che non c’è davvero alcunchè di scontato in un campionato come questo: possiamo solo metterci comodi e lasciare che a parlare siano i campi perché ci siamo davvero, per i risultati Serie C si comincia a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

SI GIOCANO I DUE RECUPERI!

Eccoci ai risultati Serie C che riguardano i recuperi della terza giornata: mercoledì 17 settembre, alle ore 19:00 e alle ore 20:00, si giocano rispettivamente Virtus Verona Inter U23 e Salernitana Atalanta U23, le due partite che erano state rinviate sulla richiesta delle due squadre ospiti, che sono dunque le due Under.

Ormai una prassi quando arriva la sosta per le nazionali, anzi è curioso il fatto che nell’occasione la Juventus Next Gen non avesse rinviato il suo match; sia come sia, tocca alle giovani Inter e Atalanta che, possiamo dirlo, sono accomunate dal fatto di non avere iniziato nel migliore dei modi la loro stagione di Serie C.

Questo può apparire sorprendente soprattutto per la Dea, che nei due anni precedenti si è dimostrata solidissima squadra da playoff; quest’anno però le cose vanno peggio e ne è prova il fatto che nel weekend sia arrivato un pareggio interno contro l’Altamura.

L’Inter U23 è alla sua prima avventura tra i professionisti e dunque ci può stare che abbia bisogno di carburare; la presenza di Stefano Vecchi in panchina può essere una garanzia, ma intanto i risultati Serie C ci hanno detto che domenica è arrivata la prima sconfitta, in casa contro il Lecco, dopo due pareggi.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: IL CONTESTO DEI RECUPERI

Nei risultati Serie C quindi l’Inter U23 va alla ricerca della prima vittoria nella sua storia, ma sa che non sarà facile andare a prenderla perché la Virtus Verona, che pure ha solo 4 punti nella classifica del girone A, è una squadra assolutamente esperta e per di più l’unica vittoria in campionato l’ha raccolta pochi giorni fa, contro la Pro Vercelli, dunque è in fiducia e ora può idealmente iniziare la sua scalata, visto che tutti si aspettano che questo club possa puntare un posto nei playoff, cosa che ha dimostrato di saper fare anche nelle stagioni passate.

L’avversaria dell’Atalanta U23 sarà invece una Salernitana che è reduce dalla vittoria contro il Sorrento: i campani, scottati dalla retrocessione con parecchie polemiche (il contesto è ormai noto a tutti), ha dimostrato sul campo di sapersi riscattare e ha aperto la sua campagna di terza divisione con tre vittorie in altrettante partite, quindi facendo poker questa sera potrebbe già aprire una prima mini-fuga staccando Catania e Benevento. Lo vedremo, certamente ci sarà tempo per analizzare a fondo le classifiche dei gironi e allora noi nel frattempo mettiamoci comodi, pronti a seguire nuovamente gli entusiasmanti risultati Serie C con i due recuperi.

RISULTATI SERIE C: RECUPERI 3^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 19:00 Virtus Verona Inter U23 0-0

GIRONE C

Ore 20:00 Salernitana Atalanta U23

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE DEI GIRONI SERIE C