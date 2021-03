Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score dei recuperi (31 marzo)

RISULTATI SERIE C: ANCORA RECUPERI!

Sono cinque i recuperi che mercoledì 31 marzo compongono il quadro dei risultati Serie C: tutte queste partite sono in programma alle ore 15:00, più che altro per non “scontrarsi” con il fitto calendario internazionale che prevede le qualificazioni ai Mondiali e l’ultima giornata dei gironi negli Europei Under 21. Per il girone A avremo Olbia Pistoiese e Pergolettese Lecco; il girone B ci proporrà Cesena Gubbio e Ravenna Mantova mentre nel girone C l’unico match in programma sarà Cavese Potenza.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: Padova leader, Piacenza ok!

Ci stiamo avvicinando a grandi passi alla conclusione della stagione regolare, ma purtroppo questo campionato di terza divisione è ancora avvolto dall’incertezza: entro il 25 aprile si dovrebbe chiudere ma sono ancora tante le squadre che hanno partite lasciate indietro, e dunque bisognerà vedere se effettivamente si riuscirà a procedere con il calendario previsto. Nel frattempo noi possiamo fare una breve valutazione sui risultati principali in questi risultati di Serie C…

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol: Bari vince, stop per il Modena

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA: SITUAZIONE E CONTESTO

Per i risultati di Serie C dunque cinque partite: spicca in particolare la situazione della Cavese nel girone C, perché i campani sono reduci da una lunga serie di sconfitte che ha portato a far rischiare la retrocessione diretta a causa del distacco nei confronti del Bisceglie. Oggi una bella occasione per provare a risalire la corrente, ma il Potenza allo stesso modo ha bisogno di punti per salvarsi ed evitare il playout; nel girone A in grande condizione c’è la Pergolettese, ma il Lecco è una rivelazione di questo campionato e, ormai certo della partecipazione ai playoff, vuole anche provare a migliorare la sua classifica che potrebbe addirittura portare al terzo posto, sognando la promozione diretta per quanto difficile. A Olbia si gioca una sfida diretta per ka salvezza, la zona sicurezza è lontana e dunque le due squadre potrebbero essere destinate a giocare gli spareggi; nel girone B Cesena e Gubbio sono in competizione per entrare nelle prime 10 dove anche il Mantova spera di essere a fine stagione, il Ravenna non può più perdere tempo essendo attualmente ultimo in classifica.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: Ternana ok, Giana sorride!

GIRONE A

Ore 15:00 Olbia Pistoiese

Ore 15:00 Pergolettese Lecco

CLASSIFICA GIRONE A

Como 62

Alessandria 59

Pro Vercelli 58

Renate, Lecco 55

Pro Patria 53

Pontedera 48

Albinoleffe 47

Juventus U23 46

Grosseto 43

Pergolettese, Novara 41

Carrarese 40

Piacenza 39

Pro Sesto 38

Giana Erminio 37

Olbia 31

Pistoiese 27

Lucchese 26

Livorno (-8) 21

GIRONE B

Ore 15:00 Cesena Gubbio

Ore 15:00 Ravenna Mantova

CLASSIFICA GIRONE B

Padova 70

Sudtirol 65

Perugia 63

Modena 57

Feralpisalò 53

Triestina 51

Matelica 49

Sambenedettese 47

Virtus Verona, Cesena 45

Gubbio 44

Mantova 43

Fermana 39

Carpi 35

Vis Pesaro 34

Legnago Salus 31

Imolese 29

Fano 28

Arezzo 24

Ravenna 21

GIRONE C

Ore 15:00 Cavese Potenza

CLASSIFICA GIRONE C

Ternana 78

Avellino 63

Bari 56

Catanzaro 55

Catania (-2), Juve Stabia 49

Foggia 47

Teramo 42

Casertana 41

Palermo 39

Viterbese 36

Turris 35

Virtus Francavilla, Monopoli 34

Potenza 32

Vibonese 31

Paganese 27

Bisceglie 24

Cavese 16



© RIPRODUZIONE RISERVATA