RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Il Potenza per risalire, diretta gol live (recuperi)

RISULTATI SERIE C: IL POTENZA NON VUOLE SBAGLIARE

Protagonista annunciata in questa sabato dedicato ai risultati della Serie C sarà sicuramente il potenza di Mister Capuano che oggi registra una bellissima chance per abbandonare le zone più pericolose della classifica del girone C. Dopo parecchi mesi di grande difficoltà, la squadra rossoblu sta finalmente ritrovando condizione e risultati in campo: ne sono testimonianza le due vittorie appena messe da parte contro Monopoli e Paganese, che pure gli hanno permesso di salire fino alla 16^ posizione della graduatoria, ad appena un punto dal Monopoli, primo club “salvo”. A un passo dall’obbiettivo, serve dunque dare il massimo oggi per conquistare i tre punti: pure l’impresa per il potenza potrebbe risultare a dir poco complicata. Non scordiamo infatti che davanti i rossoblu avranno oggi il Catanzaro, club che registra un piazzamento vantaggioso entro la top eight del campionato e con un trend importante e positivo alle spalle. Sarà sicuramente sfida bollente quella che si accenderà oggi pomeriggio. (agg Michela Colombo)

OGGI SPAZIO AI RECUPERI

Pur dopo un intenso turno occorso nel weekend, ecco che sono ancora i risultati della Serie C a farci compagnia in questo mercoledì 20 gennaio 2021. In campo per i gironi A, B e C, non ci sarà spazio però per un turno infrasettimanale del terzo campionato nazionale, bensì per i recuperi. Benchè la Lega Pro abbia compiuto parecchi sforzi per appianare la lista dei recuperi, pure, sia per maltempo che per problematiche legate dalla pandemia da coronavirus in corso, pure sono ancora diversi i match che sono stati rinviati e che dunque vanno recuperati. Certo va detto che oggi il programma è risicato con appena tre partite in calendario, una per girone, e che pur in lista, conclusa la 19^ giornata di Serie C lo scorso fine settimana, sono davvero poche le partite rimaste: per fortuna dunque non sono tanti i buchi che leggiamo nelle varie classifiche. Andiamo allora subito a vedere che ci propone il calendario, con solo tre partite valide come recuperi della Serie C. Da programma ufficiale si partirà alle ore 15.00 con il girone A e il recupero della sfida Alessandria-Como, della 18^ giornata: alla medesima ora si accenderà per il girone B e la 16^ giornata la partita Matelica-Carpi, mentre nel girone C, sarà sempre alle ore 15.00 il recupero di Bisceglie-Casertana, match della 11^ giornata.

RISULTATI SERIE C: CLASSIFICHE E CONTESTO

Per i risultati di Serie C, dobbiamo certo anche andare a vedere come i match di recupero in programma oggi si inseriscono nel quadro più ampio dei singoli gironi. Alla vigilia del recupero tra Alessandria e Como non possiamo allora non notare come tale incontro si annunci decisivo per le sorti della vetta della classifica del gruppo A, considerato che la squadra lombarda è attualmente seconda forza del gruppo a soli 5 punti dalla capolista Renate (frenata sabato scorso dalla Lucchese fanalino di coda). Sono dunque punti decisivi quelli messi in palio oggi per il Como, come anche per l’Alessandria, che dal quarto gradino, può oggi rinvigorire le sue speranze di essere capolista del girone A. E’ poi contesto delicato anche quello in cui inseriamo il recupero del girone B tra Matelica e Carpi, considerato che il club emiliano ha ancora diversi match da recuperare e che pure i falconi stanno ora lottando per accedere alla zona play off della classifica. Infine ricordiamo che in questo mercoledì dedicato ai risultati della Serie C, saranno messi in palio tre punti bollenti anche per il recupero del girone C tra Bisceglie e Casertana: i pugliesi infatti stanno facendo veramente fatica ad uscire dalla zona rossa, ma con oggi potrebbero fare finalmente il salto di qualità che tutti si aspettano dagli uomini di Bucaro, che pure domenica sono stati superati anche dal Bari, secondo in graduatoria. Insomma, con questa giornata dedicata ai recuperi, ci attendono match fondamentali per le classifiche dei vari gironi: non vediamo l’ora di dare la parola al campo!

RISULTATI SERIE C

GIRONE A

Ore 15.00 Alessandria-Como

CLASSIFICA GIRONE A

Renate 42

Como 37

Pro Vercelli 32

Alessandria 31

Pro Patria 30

Lecco, Carrarese, Juventus U23 29

Albinoleffe 26

Grosseto, Pontedera, Pro Sesto 25

Pergolettese, Pistoiese, Olbia 22

Novara 19

Giana Erminio, Piacenza 18

Livorno (-5) 14

Lucchese 13

GIRONE B

Ore 15.00 Matelica-Carpi

CLASSIFICA GIRONE B

Sudtirol 37

Modena, Perugia, Padova 36

Cesena 35

Sambenedettese 30

Mantova, Triestina 29

Feralpisalò, V Verona 26

Matelica 25

Carpi 24

Gubbio 23

Fermana 22

Legnago Salus, Vis Pesaro 18

Imolese, Fano 15

Ravenna 14

Arezzo 10

GIRONE C

Ore 15.00 Bisceglie-Casertana

CLASSIFICA GIRONE C

Ternana 46

Bari 38

Avellino 31

Catania (-2) 30

Teramo, Foggia Catanzaro 28

Turris 27

Palermo 24

Juve Stabia 23

Virtus Francavilla 22

Vibonese 21

Viterbese, Casertana 18

Monopoli 17

Potenza 16

Bisceglie 14

Paganese 12

Cavese 8





