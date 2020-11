Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score dei recuperi (gironi A, B, C)

RISULTATI SERIE C: OGGI 10 INCONTRI!

Si accendono i riflettori oggi, mercoledì 25 novembre 2020 sui risultati della Serie C: a farci compagnia oggi però non sarà uno dei tanti turni infrasettimanali previsti nella stagione 2020-21 quanto diversi recuperi, che pure saranno di grandissimo interesse. Da calendario infatti la Lega Pro ha fissato per la giornata di oggi ben 10 incontri: un numero elevato, ma che pure non ci coglie di sorpresa. Ormai da diverse settimane, ad ogni giornata del campionato regolare della Serie C non mancano variazioni di orario e soprattutto tanti rinvii, chiesti alle varie società perchè impossibilitate a scendere in campo o a spostarsi al di fuori della propria regione, a ragione dell’alto numero di nuove positività al coronavirus, registrate anche a poche ore dal fischio d’inizio, all’interno dello spogliatoio. E per ogni rinvio serve fissare un recupero e oggi saranno dunque i recuperi della sesta, nona e decima giornata per i gironi A, B e C a farci compagnia.

Andiamo dunque subito a vedere quali saranno i match, anzi i recuperi, che ci terranno compagnia in questa giornata, tutta dedicata ai risultati della Serie C. Cominciamo allora dal girone A dove alle ore 15,00 si accenderanno per il recupero della 9^ giornata le sfide Como-Olbia, Giana Erminio-Piacenza, Lucchese-Albinoleffe e Pergolettese-Pro Vercelli: alla stessa ora avrà luogo anche Juventus U23-Grosseto che pure è recupero della 10^ giornata. Per il girone B segnaliamo che alle ore 15.00 assisteremo al fischio d’inizio della sfida Gubbio-Triestina, come di Mantova-Arezzo, entrambe valide per la 9^ giornata. Nel girone C ricordiamo invece che il primo fischio d’invece sarà invece alle ore 14.30 con la sfida tra Bisceglie e Monopoli: alle ore 15.00 invece sarà la volta di Vibonese-Foggia e Palermo-Turris. Pure va aggiunto che anche alla vigilia di questo mercoledì potrebbero occorrere anche grandi variazioni e notifiche della programmazione dei recuperi della Serie C.

GIRONE A – 9-10^ GIORNATA

Ore 15.00 Como-Olbia

Ore 15.00 Giana Erminio-Piacenza

Ore 15.00 Juventus U23-Grosseto

Ore 15.00 Lucchese-Albinoleffe

Ore 15.00 Pergolettese-Pro Vercelli

CLASSIFICA GIRONE A

Renate 25

Pro Vercelli 23

Carrarese 22

Lecco 21

Pro Sesto 20

Como 19

Pro Patria 18

Alessandria, Grosseto 17

Pontedera, Juventus U23 16

AlbinoLeffe 15

Novara 14

Livorno 13

Pergolettese 12

Giana Erminio 10

Pistoiese, Piacenza 9

Olbia 8

Lucchese 3

GIRONE B – 9^ GIORNATA

Ore 15.00 Gubbio-Triestina

Ore 15.00 Mantova-Arezzo

CLASSIFICA GIRONE B

Sudtirol 25

Padova, Feralpisalò 23

Perugia 22

Modena, Triestina 20

Carpi, Matelica, Cesena 18

Sambenedettese 17

Virtus Verona 16

Mantova 15

Legnago, Imolese 12

Vis Pesaro 11

Ravenna 10

Fermana 9

Gubbio 8

Fano 5

Arezzo 3

GIRONE C – 6-9^ GIORNATA

Ore 14.30 Bisceglie-Monopoli

Ore 15.00 Palermo-Turris

Ore 15.00 Vibonese-Foggia

CLASSIFICA GIRONE C

Ternana 30

Teramo, Bari 23

Catanzaro 19

Turris, Juve Stabia 17

Avellino 15

Foggia 14

Catania 13

Vibonese, Palermo, Monopoli 12

Paganese 11

Virtus Francavilla 10

Potenza 9

Bisceglie 8

Viterbese 7

Casertana 6

Cavese 5



