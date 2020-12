Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score dei recuperi (Gironi A, B e C)

RISULTATI SERIE C:

Sono riflettori puntati anche in questo mercoledì 2 dicembre 2020 sui risultati della Serie C, per i gironi A, B e C: a tenerci compagnai però oggi non saranno già le sfide di un turno infrasettimanale, ma ancora una volta sarà spazio solo per i recuperi. Non si è infatti ancora esaurito l’ampio numero di match che sono stati nelle ultime settimane rinviati (la maggior parte per il riscontro di un elevato numero di giocatori all’intero dei club positivi al coronavirus) e che dunque stanno venendo man mano recuperati in queste ultime settimane. Le classifiche aggiornate dei gironi A, B e C, alla vigilia della 14^ giornata del turno di andata del campionato regolare di Serie C, che si accenderà solo il prossimo fine settimana, contengono ancora parecchi buchi: speriamo che però i match di recupero previsti oggi contribuiscano a chiarire alcune situazioni piuttosto confuse, nei tre gruppi. Pure ricordiamo che oggi saranno in campo i recuperi per la 8^, 10^ 11^ e 12^ giornata regolare.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICHE: LE PARTITE IN PROGRAMMA

Nella trepidante attesa di far parlare solo il campo, pure ci pare necessario andare a controllare da vicino il programma che ci attende per questo mercoledì dedicato ai risultati della Serie C, per i recuperi. Ecco che allora partiremo con il girone A, dove alle ore 15.00 sarà già sfida valida per la 10^ giornata tra Pontedera e Lucchese, atteso derby toscano che era stato rinviato a inizio novembre per le numerose positività al Covid 19 occorse in casa granata. Alla stessa ora sarà poi spazio per l’incontro tra Pergolettese e Juventus U23, che pure sarà valido come recupero della 11^ giornata del girone A. Nel girone B ecco che sarà solo un match a farci compagnia, quello previsto alle ore 15.00 tra Arezzo e Sambenedettese, valida per la 10^ giornata di campionato, e che vedrà i toscani alla ricerca del secondo successo in stagione, dopo l’exploit contro l’Imolese di pochi giorni fa. Sarà invece ampio programma per il girone C in questo mercoledì dedicato ai risultati della serie C: comincerà infatti già alle ore 15.00 la sfida per il recupero dell’8^ giornata di campionato tra Palermo e Viterbese e alla stessa ora sarà fischio d’inizio anche per l’incontro della 10^ giornata tra Casertana e Vibonese, come del match recupero del 12^ turno tra Potenza e Avellino. A chiudere il cerchio il recupero della 10^ giornata tra Catania e Bisceglie, messo in calendario alle ore 18.00: qui saranno riflettori puntati sugli etnei, di ritorno da una bella vittoria contro Avellino e impazienti di scalare la classifica del girone C.

RISULTATI SERIE C

GIRONE A 10-11^ GIORNATA

Ore 15.00 Pergolettese-Juventus U23

Ore 15.00 Pontedera-Lucchese

CLASSIFICA

Renate 28

Pro Vercelli 26

Carrarese 25

Pro Sesto 23

Lecco 21

Como, Alessandria 20

Juventus U23, Albinoleffe, Pro Patria 19

Grosseto 18

Pontedera 17

Novara 15

Livorno 14

Giana Erminio 13

Pergolettese, Olbia, Pistoiese 12

Piacenza 9

Lucchese 3

GIRONE B – 10^ GIORNATA

Ore 15.00 Arezzo-Sambenedettese

CLASSIFICA

Sudtirol, Padova 26

Feralpisalò 24

Perugia 23

Triestina, Modena, Mantova 21

V Verona, Carpi, Cesena, Matelica 19

Sambenedettese 18

Legnago Salus 13

Imolese, Gubbio 12

Vis Pesaro 11

Ravenna, Fermana 10

Arezzo 6

Fano 5

GIRONE C – 8^, 10^ 11^ e 12^ GIORNATA

Ore 15.00 Casertana-Vibonese

Ore 15.00 Palermo-Viterbese

Ore 15.00 Potenza-Avellino

Ore 18.00 Catania-Bisceglie

CLASSIFICA

Ternana 33

Bari 26

Teramo 24

Turris 20

Catanzaro 19

Foggia, Juve Stabia 18

Catania 16

Avellino, Palermo 15

Vibonese, Monopoli 13

Paganese 12

Virtus Francavilla 11

Bisceglie, Potenza 10

Casertana 9

Viterbese 7

Cavese 5





