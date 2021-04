Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score dei recuperi (gironi A, C)

RISULTATI SERIE C: ANCORA RECUPERI

I risultati di Serie C ci faranno ancora compagnia mercoledì 21 aprile: la stagione infinita della terza divisione sta finalmente giungendo al termine (almeno per quanto riguarda quella “regolare”) ma ancora una volta si devono giocare dei recuperi. Sembra incredibile: mancano solo due giornate per arrivare alla chiusura dei tre gironi ma ci sono ancora delle squadre che devono recuperare, il Coronavirus non ha lasciato alcuna tregua e dunque presentiamo subito queste tre sfide, che andranno in scena alle ore 15:00.

Nel girone A si gioca Pro Vercelli Lecco, mentre nel girone C avremo Foggia Monopoli e Juve Stabia Catanzaro; naturalmente sarà interessante scoprire in che modo cambieranno le classifiche di questi due raggruppamenti, perché ci si gioca davvero tanto e come detto 3 punti possono fare molto comodo a chi si trova ad avere gare in meno rispetto alla concorrenza. Proviamo dunque a presentare i temi principali che sono legati ai risultati di Serie C per questo mercoledì.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Ecco allora i temi dei risultati di Serie C per i recuperi: nel girone A la Pro Vercelli ha 8 punti di svantaggio dal Como ma sono ben due le partite che deve recuperare, questo significa che vincendole entrambe sarebbe poi a portata di sorpasso ed è dunque in piena corsa per la promozione diretta, anche se la squadra più in forma è sicuramente l’Alessandria seconda. Il Lecco è sicuro dei playoff, ma può ancora provare a salire in classifica timbrando il quarto posto mentre non potrà scendere sotto il settimo, salvo scossoni; nel girone C il Catanzaro vuole blindare il terzo posto ma anche provare a prendersi il secondo – a portata di mano, salirebbe a -2 dall’Avellino – mentre la Juve Stabia sa già di procedere nella post season e che non potrà scendere oltre la sesta piazza. Fatta anche per il Foggia, il Monopoli invece deve vincere e sperare poi che la Casertana rallenti la sua corsa, dopo aver perso la sfida diretta però le cose si sono complicate non poco per i gabbiani e allo Zaccheria non sarà affatto semplice fare risultato…

GIRONE A

Ore 15:00 Pro Vercelli Lecco

CLASSIFICA GIRONE A

Como 69

Alessandria 68

Pro Vercelli, Renate 61

Pro Patria, Lecco 57

Albinoleffe 53

Pontedera 50

Juventus U23, Novara, Grosseto 48

Olbia 45

Pergolettese, Piacenza, Carrarese 43

Giana Erminio 40

Pro Sesto 39

Pistoiese 31

Lucchese 28

Livorno (-8) 25

GIRONE C

Ore 15:00 Foggia Monopoli

Ore 15:00 Juve Stabia Catanzaro

CLASSIFICA GIRONE C

Ternana 87

Avellino 66

Catanzaro 61

Bari 60

Catania (-2), Juve Stabia 55

Teramo 48

Foggia, Palermo 47

Casertana 44

Viterbese, Monopoli 40

Virtus Francavilla, Potenza 38

Vibonese, Turris 35

Paganese 30

Bisceglie 27

Cavese 19

