Risultati Serie C, Classifiche/ Diretta gol live score dei recuperi (gironi A e B)

RISULTATI SERIE C: OGGI SPAZIO AI RECUPERI

Siamo di nuovo in campo per i risultati della Serie C: oggi, mercoledì 10 marzo infatti la Lega Pro ha previsto non già spazio per un turno regolare del terzo campionato nazionale, ma finestra utile per alcuni recuperi, che si sono resi necessari nella scorse settimane. Non si tratta certo di nulla di nuovo: i guai col mal tempo come sopratutto le problematiche legate alla pandemia da coronavirus ancora in corso, stanno costringendo da tempo la dirigenza della Serie C a rivedere il calendario e programmazione, per dare spazio ai tanti rinvii che si sono resi indispensabili. Ed è quello che accadrà oggi e che pure la Federazione ha già previsto anche per il 24 e il 31 marzo, prossime finestre già annunciate, riservate ai recuperi. Oggi pomeriggio poi assisteremo a pochi incontri, per la precisione tre e solo per i gironi A e B del terzo campionato, e dunque a match che si riveleranno fondamentali per sistemare e magari completare il quadro generale in ogni classifica. Non vediamo l’ora di dare spazio al campo!

RISULTATI SERIE C: TRE LE SFIDE IN PROGRAMMA

Impazienti di dare il via a questa mercoledì dedicato ai risultati della Serie C, importanti recuperi della stagione regolare, dobbiamo controllare anche che cosa ci propone il programma odierno, nel dettaglio. Calendario alla mano, abbiamo già detto che a farci compagnia saranno appena tre sfide: la prima, valida per il girone A è prevista già alle ore 15.00 e sarà tra Pro Sesto e Pergolettese, atteso recupero della 24^ giornata. Da calendario vediamo poi che saranno protagonisti i club del girone B: fischio d’inizio fissato per le 15.00 tra Cesena e Perugia, atteso recupero valido per il 22^ turno del gruppo, dove pure i bianconeri tenteranno il tutto per tutto per porre rimedio ai due KO di fila appena messi da parte (contro Fermana e Vis Pesaro). Sempre alle ore 15.00 ricordiamo che avrà poi inizio anche la sfida tra Imolese e Fano, recupero della 24^ giornata del girone B: questo sarà poi match caldissimo, tra due squadre in lotta per la salvezza.

RISULTATI SERIE C

GIRONE A

Ore 15.00 Pro Sesto-Pergolettese

CLASSIFICA GIRONE A

Como 58

Pro Vercelli 56

Renate 52

Alessandria, Lecco 50

Pro Patria 49

Juventus U23 46

Pontedera 41

Albinoleffe 39

Grosseto 38

Carrarese 37

Novara 34

Pro Sesto 33

Pergolettese 32

Olbia 31

Piacenza 30

Pistoiese 27

Giana Erminio 25

Lucchese 23

Livorno (-5) 19

GIRONE B

Ore 15.00 Cesena-Perugia

Ore 15.00 Imolese-Fano

CLASSIFICA GIRONE B

Padova 61

Sudtirol 55

Perugia, Modena 53

Triestina 46

Feralpisalò 45

Matelica, Cesena, Sambenedettese 42

Virtus Verona 41

Mantova 38

Fermana, Gubbio 35

Carpi 34

Vis Pesaro 30

Imolese, Fano 26

Legnago Salus 23

Ravenna 20

Arezzo 17

