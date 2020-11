Risultati Serie C, Classifiche/ Diretta gol live score dei recuperi, gironi A e C

RISULTATI SERIE C LIVE RECUPERI: LE SFIDE IN PROGRAMMA

Tornano sotto ai riflettori i risultati della Serie C, anche in questo mercoledì 4 novembre 2020: pure a farci compagnia oggi non sarà uno dei tanti turni infrasettimanali che la Lega ha deciso per per la stagione regolare 2020-21. Lo spazio infatti di questo pomeriggio sarà tutto per gli appena tre recuperi dei gironi A e C che sono stati decisi nei giorni scorsi: dunque un programma di incontri ben ristretto, ma che pure non si presenta meno vivace o interessante condirete non solo il valore dei tre punti messi in palio, ma pure le squadre che ci faranno compagnia in questo mercoledì. Ricordiamo allora che da programma ufficiale, per questo mercoledì dedicato ai risultati della Serie C dei recuperi, ecco che il primo fischio d’inizio si udirà alle ore 15.00 al Pinto, per la sfida Casertana-Foggia del girone C: per lo stesso gruppo, ma alle ore 17.30 avrà inizio il derby siciliano tra Catanzaro e Palermo. Nel mezzo la sfida per il girone A tra Livorno e Juventus U23 prevista invece alle ore 17.00.

RISULTATI SERIE C: IL CONTESTO

Dunque questo sarà mercoledì dedicato ai recuperi del terzo campionato italiano, che pure in queste prima battute ha fin qui incontrato parecchi ostacoli. Club approdati al campionato in ritardo in seguito a vicende legali (ricordiamo bene il caso di Bitonto e Picerno) come è stato il caso del Foggia, problemi di calendario legati agli impegni dei giocatori con le rispettive nazionali (che ha influito specialmente per la Juventus U 23, oggi in campo) e infine lo scoppio di una seconda ondata della pandemia da coronavirus: non sono stati pochi finora i motivi per cui parecchi incontri hanno dovuto trovare una nuova collocazione in calendario. Operazione tra l’altro non facile considerato che già alla designazione dei primi di settembre, la programmazione della stagione regolare della Serie C risultava già fittissima: e che pure, con un sempre crescente numero di giocatori trovati positivi al Covid 19, stanno aumentano in maniera importante anche le sfide che andranno spostate. Pure nonostante la confusione presente e il futuro incerto che si presenta per il campionato di Serie C, si continua a giocare e anche oggi, siamo sicuri, sarà grande spettacolo in campo.

RISULTATI SERIE C

GIRONE A

Ore 17.00 Livorno-Juventus U23

CLASSIFICA

Pro Vercelli, Grosseto 14

Novara, Carrarese, Pro Sesto, Como, Renate, Pontedera 13

Pro Patria, Lecco 12

Alessandria, Juventus U23 11

Pergolettese, Livorno, Piacenza, Albinoleffe 9

Giana Erminio 7

Pistoiese 6

Olbia 4

Lucchese 1

GIRONE C

Ore 15.00 Casertana-Foggia

Ore 17.30 Catanzaro-Palermo

CLASSIFICA

Ternana 18

Teramo 17

Bari, Avellino, Turris 14

Juve Stabia 13

Vibonese 9

Catanzaro, Monopoli Virtus Francavilla 8

Bisceglie 7

Catania (-4), Foggia, Potenza, Viterbese, Paganese 6

Cavese 5

Casertana 3

Palermo 1



