RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ I motivi dei recuperi! Diretta gol live score (oggi 27 settembre 2023)

RISULTATI SERIE C: IL CONTESTO

Per presentare al meglio i risultati di Serie C scopriamo anche quale sia il contesto, vale a dire il motivo per cui queste partite erano state posticipate. Parliamo di inizio settembre: nel girone B a chiedere il rinvio erano state Juventus U23 e Spal, che avrebbero dovuto sfidare Recanatese e Cesena ma, come da prassi ormai consolidata, avevano ottenuto dalla Lega Pro che le loro partite fossero spostate per l’impegno di alcuni calciatori nelle rispettive nazionali, cosa che ovviamente avrebbe ridotto i giocatori a disposizione degli allenatori. Come detto, oggi con un certo numero di giocatori impegnati con le federazioni è possibile chiedere il rinvio delle gare, che viene normalmente concesso.

Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score girone C: Taranto e Foggia ok! (oggi 25 settembre 2023)

Nel girone C invece il problema risiedeva nell’attesa per il ricorso della Reggina, che sperava nella riammissione in Serie B: per questo motivo il Monopoli non ha potuto affrontare la sua avversaria all’esordio del campionato, poi la Reggina è stata respinta e addirittura mandata in Serie D mentre i risultati di Serie C ospitano oggi la Casertana, ripescata e dunque protagonista nel girone C. Stasera i falchetti ospitano il Monopoli in quella che sarebbe dovuta essere la prima partita di una nuova avventura nel campionato di terza divisione, vedremo come andranno le cose… (agg. di Claudio Franceschini)

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: poker dell'Avellino! (oggi 24 settembre 2023)

I RECUPERI!

I risultati di Serie C per mercoledì 27 settembre non riguardano un turno infrasettimanale, bensì tre recuperi: il campionato di Lega Pro comincia dunque quel percorso che porterà a disputare le gare che per un motivo o per l’altro sono state posticipate. Questa sera ne vedremo tre: per il girone B saremo in campo alle ore 18:30 con Juventus U23 Recanatese e alle ore 20:45 con Cesena Spal, mentre per il girone C il match è quello delle ore 20:45 con Casertana Monopoli. A corredo di queste informazioni, diciamo che nel girone B si recupera per la seconda giornata, mentre nel girone C per la prima.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Poker del Cesena! Diretta gol live score (girone B, 23 settembre 2023)

Cosa dire allora di queste partite che compongono il quadro dei risultati di Serie C? La situazione chiaramente è ancora in definizione, ma intanto osservando le classifiche dei due gironi possiamo notare che Juventus U23 Recanatese e Casertana Monopoli sono gare molto delicate in chiave salvezza, mentre Cesena Spal può essere per i romagnoli una buona occasione per prendersi il secondo posto alle spalle dell’inarrestabile Torres, laddove gli estensi possono operare l’aggancio allo stesso Cesena. Scopriremo tra poco cosa succederà sui tre campi che sono coinvolti questa sera…

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

I tre posticipi che compongono il quadro dei recuperi per i risultati di Serie C sono molto intriganti. La Juventus U23, una squadra abituata a lottare per i playoff, ha aperto malissimo il suo nuovo campionato perdendo sempre, ma poi nel fine settimana ha saputo cogliere la sua prima vittoria e lo ha fatto su un campo difficile come quello dell’Ancona, ora chiaramente punta alla conferma potendo contare sul fattore campo, contro una Recanatese che nella classifica del girone B ha un punto in più e vuole provare a prendersi quella post season che, a sorpresa, aveva ottenuto un anno fa.

Il Cesena non ha iniziato nel migliore dei modi, poi però si è ripreso: ricordiamo che l’anno scorso è stato secondo in classifica e ha lottato apertamente per la promozione diretta, mentre la Spal va a caccia di risposte dopo la clamorosa retrocessione dalla Serie B. Al Pinto invece la Casertana, che non si aspettava di giocare in Serie C, può allungare sulla zona calda della classifica del girone C: l’avversaria, il Monopoli, ha appena incassato quattro gol ad Avellino ed è in netta difficoltà, appena 2 punti per una squadra che sarebbe chiamata a lottare per un posto nei playoff. Aspettiamo allora, e tra poco capiremo cosa succederà con i risultati di Serie C per questi recuperi…

RISULTATI SERIE C: RECUPERI

GIRONE B

Ore 18:30 Juventus U23 Recanatese

Ore 20:45 Cesena Spal

CLASSIFICA GIRONE B

Torres 15

Pescara, Carrarese 10

Cesena, Gubbio 9

Lucchese, Olbia 8

Perugia, Arezzo 7

Spal 6

Pineto, Pontedera 5

Rimini, Recanatese, Ancona, Fermana 4

Vis Pesaro, Juventus U23, Sestri Levante 3

Entella 2

GIRONE C

Ore 20:45 Casertana Monopoli

CLASSIFICA GIRONE C

Latina, Juve Stabia 11

Picerno, Turris, Benevento 10

Foggia 8

Audace Cerignola, Taranto, Avellino, Virtus Francavilla, Crotone, Potenza 7

Catania, Giugliano 4

Casertana, Brindisi 3

Acr Messina, Monterosi, Monopoli 2

Sorrento 1











© RIPRODUZIONE RISERVATA