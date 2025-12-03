Risultati Serie C, classifiche dei gironi e diretta gol live score dei due recuperi che sono in programma oggi, mercoledì 3 dicembre 2025

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: SI GIOCA A CASERTA

Fra pochi minuti si scenderà in campo a Caserta per aprire questo mercoledì di inizio dicembre in compagnia dei risultati Serie C grazie ai recuperi, ma l’unica squadra coinvolta della quale non abbiamo ancora parlato è la Dolomiti Bellunesi e allora adesso spendiamo qualche parola anche sulla compagine veneta. Due pareggi nelle ultime due giornate di campionato sono il trend recente per una squadra che è in piena lotta per la salvezza, obiettivo più che comprensibile per una società nata solo nel 2021 dalla fusione di alcune realtà locali della provincia di Belluno, neopromossa dalla Serie D e al primo ano nel calcio professionistico.

La curiosità è che pure l’Inter U23 è al primo anno in Serie C essendo stata fondata proprio in estate, per i rosaverdi mantenere la categoria sarebbe già un traguardo significativo e allora adesso cediamo la parola ai campi per scoprire che cosa accadrà con i risultati Serie C, a partire ovviamente da Casertana Atalanta U23! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

OGGI DUE RECUPERI

I risultati Serie C ci faranno compagnia anche oggi, mercoledì 3 dicembre 2025, perché nel tardo pomeriggio saranno in programma due recuperi di partite delle Under 23 che erano state rinviate per l’alto numero di giocatori delle seconde squadre di Inter e Atalanta convocati nelle Nazionali giovanili – così accadde anche per la Juventus, che però ha già giocato settimana scorsa il suo recupero.

Con gli impegni delle due Under 23 nerazzurre torneranno perfettamente in pari le classifiche dei gironi A e C, nel B invece è già tutto tornato in regola, sebbene nel gruppo dell’Italia centrale c’è stato ovviamente il fallimento del Rimini a sparigliare le carte – e qui si potrebbe aprire il discorso se siano meglio le piazze storiche o le seconde squadre delle big…

Per non farla troppo lunga, meglio restare a quanto ci potrà offrire oggi il programma dei risultati Serie C con due recuperi davvero molto significativi, forse in maniera particolare quello che aprirà le danze già alle ore 17.30, siamo nel girone C e si tratterà di Casertana Atalanta U23, di notevole spessore anche per i campani.

La Casertana infatti arriva da due vittorie consecutive con le quali si è presa il quinto posto nella classifica del girone meridionale e adesso vuole sfruttare il recupero casalingo per consolidarsi sempre più in una posizione di eccellenza verso i playoff, magari addirittura concedendosi un pensiero al primo posto, che in caso di vittoria sarebbe distante solo sei lunghezze.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: LE SECONDE SQUADRE NERAZZURRE

Trasferta quindi ostica per l’Atalanta U23, che però nei risultati Serie C si sta ritagliando un ruolo da protagonista con un notevole crescendo: aveva perso in cinque delle prime sette giornate di campionato, nelle successive otto invece sono state cinque le vittorie e quindi la crescita dei giovani bergamaschi è molto evidente. Un’ora più tardi e quindi alle ore 18.30 diventerà però protagonista anche il girone A grazie a Dolomiti Bellunesi Inter U23.

Per i nerazzurri milanesi questa è la stagione d’esordio, positivo fin da subito perché l’Inter U23 fin dalle prime giornate ha navigato in zona playoff. Evidentemente irraggiungibile il Vicenza salvo colpi di scena clamorosi, tutto il resto però potrebbe essere possibile perché dal secondo posto in giù le distanze sono molto più brevi nella classifica del girone settentrionale, per i giovani nerazzurri magari servirebbe più continuità perché nelle ultime settimane hanno sempre raccolto risultati diversi da partita in partita, il recupero di oggi cosa dirà?

RISULTATI SERIE C, RECUPERI

GIRONE A

ore 18.30 Dolomiti Bellunesi Inter U23

GIRONE C

ore 17.30 Casertana Atalanta U23 0-0

CLICCA PER LE CLASSIFICHE