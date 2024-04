RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Il giorno delle seconde squadre! Diretta gol live score (oggi 3 aprile 2024)

RISULTATI SERIE C: LE SQUADRE GIOVANILI

In questo mercoledì dedicato ai risultati di Serie C per i recuperi, dobbiamo naturalmente evidenziare il fatto che giocheranno nelle prossime ore entrambe le seconde squadre iscritte in questa stagione agonistica 2023-2024 al campionato di Serie C. La Juventus U23 è ormai una “veterana”, perché la società bianconera ha lanciato il progetto della propria seconda squadra Under 23 già da diversi anni; la grande novità è invece l’Atalanta U23, che partecipa infatti per la prima volta a un campionato e dobbiamo dire che lo sta facendo con riscontri molto buoni.

Naturalmente parlando delle seconde squadre non sono solo i risultati sul campo a dare il giudizio, però l’Atalanta sicuramente sta confermando la bontà del suo sempre eccellente vivaio anche con i risultati della sua Under 23 sugli ostici campi della Serie C, mentre la Juventus Next Gen è nel gruppo delle squadre che nel girone B stanno lottando per raggiungere la zona playoff al termine della stagione regolare, quindi i punti in palio oggi saranno pesanti per i giovani bianconeri. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

RECUPERI DELLA 33° GIORNATA

I risultati Serie C continuano a farci compagnia a ritmi sempre intensi e oggi, mercoledì 3 aprile 2024, l’appuntamento sarà con tre recuperi di partite che non erano state disputate nel weekend del 23-24 marzo scorsi, cioè in occasione della trentatreesima giornata del campionato di Serie C 2023-2024, tutte rinviate dalla Lega Pro a causa del numero di giocatori convocati nelle rispettive Nazionali, dal momento che quel turno si era disputato nel mezzo di una finestra per gli impegni internazionali, che in Serie A e Serie B determina una sosta del campionato.

La Serie C non si ferma per le Nazionali, ma la Lega Pro prevede che le società che abbiano un congruo numero di giocatori convocati possano chiedere il rinvio delle proprie partite, come si è verificato in tre occasioni nel turno in concomitanza con la Domenica delle Palme. Ecco allora che grazie ai risultati di Serie C sarà ricco di calcio anche il primo mercoledì del mese di aprile, cioè il mese che ci porterà al termine della stagione regolare, per poi dare spazio naturalmente a playoff e playout nel mese di maggio e anche ad inizio giugno.

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

Tutto questo premesso, possiamo adesso scoprire quando e come ci faranno compagnia oggi i risultati Serie C grazie alle tre partite di recupero. Saranno spalmate su orari differenti, per cui dal primo pomeriggio fino a sera tifosi e appassionati saranno impegnati. Il primo appuntamento sarà infatti già alle ore 14.30 con Juventus U23 Entella, una sfida “settentrionale” per il girone B che verte più sull’Italia centrale, ma soprattutto una partita delicata, perché sia i giovani bianconeri sia i liguri si aspettavano certamente di più da questo campionato.

Si proseguirà poi alle ore 16.15 con Triestina Atalanta U23: qui evidentemente siamo nel girone A, tra l’altro in posizioni di notevole rilievo, quindi gli alabardati e i giovani nerazzurri si giocheranno punti importanti per le migliori posizioni nella griglia dei playoff. Infine, torneremo nel girone B alle ore 20.30 con Rimini Olbia, un appuntamento delicatissimo soprattutto per gli ospiti sardi, che sono infatti una delle formazioni a maggiore rischio di retrocessione da questo gruppo della Serie C.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA: I RECUPERI

GIRONE A

Ore 16.15 Triestina Atalanta U23

CLASSIFICA GIRONE A

Mantova 79

Padova 69

Triestina 59

Vicenza 58

Legnago Salus 53

Atalanta U23 51

Giana Erminio 49

Lumezzane 46

Pro Vercelli, Trento 44

Albinoleffe, Pro Patria 43

Renate, Virtus Verona 41

Arzignano 39

Pergolettese 37

Novara 36

Fiorenzuola 34

Pro Sesto 27

Alessandria (-3) 19

GIRONE B

Ore 14.30 Juventus U23 Entella

Ore 20.30 Rimini Olbia

CLASSIFICA GIRONE B

Cesena 86

Torres 72

Carrarese 64

Perugia 59

Gubbio 54

Pescara 48

Arezzo, Pontedera 47

Juventus U23 45

Lucchese 43

Rimini, Sestri Levante, Entella, Pineto 41

Spal 37

Ancona 35

Recanatese 34

Vis Pesaro 33

Olbia, Fermana 25











