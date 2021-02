Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score della 24^ giornata

RISULTATI SERIE C: LE PARTITE DI OGGI!

I risultati Serie C che cosa ci proporranno oggi, domenica 14 febbraio 2021? Il giorno di San Valentino sarà quest’anno una domenica che per la Serie C 2020-2021 è caratterizzata dalla ventiquattresima giornata del campionato. Va detto che già ieri c’è stato un gran numero di anticipi, possiamo dunque affermare che di fatto mezzo turno sia già alle nostre spalle, ci aspetta comunque una domenica con un buon numero di partite e di conseguenza molto interessante in tutte le fasce della classifica di Serie C, dalla lotta promozione a quella per entrare nei playoff fino naturalmente a chi ha la salvezza come obiettivo.

Andiamo allora a scoprire più nel dettaglio che cosa ci attende nelle prossime ore per i risultati Serie C di questa ventiquattresima giornata, a cominciare dal girone A: in questo gruppo sei incontri già giocati e quattro in programma oggi, si comincierà con il lunch match delle ore 12.30 che sarà Como Lucchese, seguita alle ore 15.00 da Carrarese Lecco, Piacenza Pistoiese e dal derby lombardo Pro Patria Renate, di conseguenza saranno entrambe in campo oggi le due squadre che attualmente condividono il primo posto in questo girone A.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICHE: TUTTE LE PARTITE

Nella nostra panoramica sui risultati Serie C per la ventiquattresima giornata, passiamo naturalmente adesso al girone B, per il quale ci sono stati quattro anticipi ieri e avremo un posticipo domani. Alla domenica restano dunque le seguenti cinque partite di questo gruppo molto equilibrato in testa: alle ore 12.30 si comincia con Ravenna Triestina, seguita alle ore 15.00 da Arezzo Carpi, Legnago Salus Padova e Sudtirol FeralpiSalò, infine alle ore 17.30 sarà la volta del fischio d’inizio anche per Mantova Sambenedettese. Passiamo infine al girone C, dove addirittura è già stato giocato ieri ben oltre il 50% delle partite e dunque oggi possiamo parlare di posticipi. Ricordato che si tratta del girone a 19 squadre e che il conseguente turno di riposo tocca questa volta al Bari, ricordiamo che alle ore 15.00 avremo il fischio d’inizio dei primi due posticipi Paganese Vibonese, infine alle ore 17.30 ecco Casertana Teramo e Monopoli Turris per completare la domenica anche del girone più meridionale della Serie C 2020-2021.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICHE, 24^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 12.30

Como Lucchese

Ore 15.00

Carrarese Lecco

Piacenza Pistoiese

Pro Patria Renate

GIRONE B

Ore 12.30

Ravenna Triestina

Ore 15.00

Arezzo Carpi

Legnago Salus Padova

Sudtirol FeralpiSalò

Ore 17.30

Mantova Sambenedettese

GIRONE C

Ore 15.00

Paganese Vibonese

Ore 17.30

Casertana Teramo

Monopoli Turris



© RIPRODUZIONE RISERVATA