Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score della 34^ giornata

RISULTATI SERIE C: LE PARTITE DI OGGI

Un sabato di lusso con i risultati Serie C: oggi, 3 aprile 2021, è infatti il Sabato Santo e come da tradizione a Pasqua si gioca per intero in questa giornata che ci proporrà di conseguenza tantissimo calcio. Siamo sempre più vicini all’epilogo della stagione regolare della Serie C 2020-2021, anche se tra rinvii e recuperi non sempre è facile avere chiara la situazione nei tre gironi. Mercoledì scorso ad esempio abbiamo avuto un buon numero di recuperi, oggi però sarà di nuovo tempo di tornare in campo con la trentaquattresima giornata del campionato di Serie C, interamente in programma nelle prossime ore. Bando quindi agli indugi, è meglio passare subito a presentare il ricchissimo programma dei risultati Serie C per questo Sabato Santo, cominciando come sempre in ordine alfabetico dal girone A. Qui avremo alle ore 12.30 l’anticipo Carrarese Como con la capolista in campo, poi ecco alle ore 15.00 AlbinoLeffe Pro Vercelli, Grosseto Giana Erminio, Pontedera Pro Sesto e Renate Olbia. Fischio d’inizio alle ore 17.30 per Lecco Pro Patria, Livorno Pistoiese, Novara Pergolettese e Piacenza Lucchese, infine avremo alle ore 20.30 il posticipo Alessandria Juventus U23.

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE CLASSIFICHE

Presentando i risultati Serie C per questo ricchissimo sabato di Pasqua, possiamo poi passare al girone B, nel quale le prime partite in programma saranno alle ore 12.30 Matelica Sambenedettese e Modena Arezzo, seguite alle ore 15.00 da Gubbio Carpi, Legnago Salus Sudtirol, Virtus Verona Perugia e Vis Pesaro Imolese. Alle ore 17.30 sarà invece la volta di Cesena Mantova, FeralpiSalò Fano e Ravenna Fermana, infine il posticipo delle ore 20.30 sarà Triestina Padova. Nel girone C, che è a 19 squadre, dobbiamo segnalare il turno di riposo per la Paganese ma anche il rinvio di Foggia Monopoli e naturalmente che questo potrebbe già essere il giorno della promozione matematica per la capolista e dominatrice Ternana. Il programma si aprirà dunque alle ore 12.30 con Casertana Palermo, seguita alle ore 15.00 dalla gran parte degli incontri di questo gruppo, cioè Catania Viterbese, Potenza Juve Stabia, Teramo Turris, Ternana Avellino, Vibonese Bari e Virtus Francavilla Cavese, infine avremo alle ore 17.30 Catanzaro Bisceglie.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE 34^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 12.30

Carrarese Como

Ore 15.00

AlbinoLeffe Pro Vercelli

Grosseto Giana Erminio

Pontedera Pro Sesto

Renate Olbia

Ore 17.30

Lecco Pro Patria

Livorno Pistoiese

Novara Pergolettese

Piacenza Lucchese

Ore 20.30

Alessandria Juventus U23

CLASSIFICA

Como 62

Alessandria 59

Pro Vercelli 58

Lecco 56

Renate 55

Pro Patria 53

Pontedera 48

Albinoleffe 47

Juventus U23 46

Grosseto 43

Pergolettese 42

Novara 41

Carrarese 40

Piacenza 39

Pro Sesto 38

Giana Erminio 37

Olbia 34

Pistoiese 27

Lucchese 26

Livorno (-8) 21

GIRONE B

Ore 12.30

Matelica Sambenedettese

Modena Arezzo

Ore 15.00

Gubbio Carpi

Legnago Salus Sudtirol

Virtus Verona Perugia

Vis Pesaro Imolese

Ore 17.30

Cesena Mantova

FeralpiSalò Fano

Ravenna Fermana

Ore 20.30

Triestina Padova

CLASSIFICA

Padova 70

Sudtirol 65

Perugia 64

Modena 57

Feralpisalò 53

Triestina 51

Matelica 49

Cesena 48

Sambenedettese 47

Mantova 46

Virtus Verona 45

Gubbio 44

Fermana 40

Carpi 35

Vis Pesaro 34

Legnago Salus 31

Imolese 29

Fano 28

Arezzo 24

Ravenna 21

GIRONE C

Ore 12.30

Casertana Palermo

Ore 15.00

Catania Viterbese

Potenza Juve Stabia

Teramo Turris

Ternana Avellino

Vibonese Bari

Virtus Francavilla Cavese

Ore 17.30

Catanzaro Bisceglie

CLASSIFICA

Ternana 78

Avellino 63

Bari 56

Catanzaro 55

Catania (-2), Juve Stabia 49

Foggia 47

Teramo 42

Casertana 41

Palermo 39

Viterbese 36

Turris, Potenza 35

Virtus Francavilla, Monopoli 34

Vibonese 31

Paganese 27

Bisceglie 24

Cavese 16



