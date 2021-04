Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score delle partite (10 aprile)

RISULTATI SERIE C: OGGI SI GIOCANO 3 ANTICIPI!

Tornano protagonisti oggi, sabato 10 aprile 2021, i risultati Serie C, perché tre anticipi daranno il via alla trentacinquesima giornata della stagione regolare del campionato di Serie C 2020-2021. Si procede sempre a ritmi altissimi: settimana scorsa, in occasione della Pasqua, le partite erano state tutte al sabato ed avevamo avuto il verdetto della promozione della Ternana, poi mercoledì sono andati in scena ben sette recuperi ed eccoci oggi già pronti a iniziare una nuova giornata che modificherà le classifiche dei tre gironi di Serie C, sempre più vicini ai verdetti definitivi per quanto riguarda la stagione regolare, il cui termine è slittato di una settimana (dal 25 aprile al 2 maggio) per consentire la disputa di tutti i recuperi. I

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live: Ternana esagerata, beffa Ravenna!

l percorso di questa stagione in effetti è stato difficile sotto molti punti di vista, adesso però arriva il momento in cui concentrare tutta la nostra attenzione sui campi, perché i risultati Serie C sono sempre più importanti per determinare i destini della stagione di tutte le formazioni del terzo campionato di calcio italiano.

Risultati Serie C, Classifiche/ Diretta gol live score: manita del Livorno, Fano ok!

RISULTATI SERIE C: GLI ANTICIPI DI OGGI

Presentando dunque i risultati Serie C, bisogna naturalmente ricordare quali saranno le tre partite che ci attendono già oggi come recuperi. Segnaliamo allora innanzitutto che non avremo alcuna partita nel girone B, che sarà infatti in programma integralmente domani. Per quanto riguarda il girone A avremo invece come anticipo alle ore 15.00 AlbinoLeffe Carrarese, partita che potrebbe dirci molto sulle ambizioni playoff dei lombardi e sulla corsa verso la salvezza dei toscani. Il programma del sabato sarà tuttavia intrigante soprattutto per quanto riguarda il girone C, che infatti proporrà nel pomeriggio di oggi ben due anticipi: alle ore 15.00 Palermo Vibonese – con punti playoff per i rosanero e salvezza per i calabresi – e alle ore 17.30 il big-match Avellino Bari, che potrebbe dire molto nella corsa verso il secondo posto, rimasto l’obiettivo massimo per campani e pugliesi dopo che la promozione è andata matematicamente alla scatenata Ternana, che sta migliorando molti record storici del campionato di Serie C.

Risultati Serie C, Classifiche/ Diretta gol live score: tutto facile per Potenza!

RISULTATI SERIE C, 35^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 15.00

AlbinoLeffe Carrarese

CLASSIFICA

Como 65

Alessandria 62

Pro Vercelli 61

Renate 58

Lecco, Pro Patria 56

Pontedera 49

Albinoleffe, Juventus U23 47

Grosseto 44

Pergolettese 43

Novara 42

Carrarese, Piacenza, Olbia 40

Pro Sesto 39

Giana Erminio 38

Pistoiese 28

Lucchese 27

Livorno (-8) 24

GIRONE C

Ore 15.00

Palermo Vibonese

Ore 17.30

Avellino Bari

CLASSIFICA

Ternana 84

Avellino 63

Bari 59

Catanzaro 58

Catania (-2), Juve Stabia 52

Foggia 47

Teramo 45

Palermo 42

Casertana 41

Virtus Francavilla, Monopoli 37

Viterbese 36

Turris, Potenza 35

Vibonese 31

Paganese 27

Bisceglie 24

Cavese 16

© RIPRODUZIONE RISERVATA