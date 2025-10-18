Risultati Serie C, classifiche: diretta gol live score delle partite di sabato 18 ottobre, prosegue il programma della decima giornata.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: OGGI 10 PARTITE!

I risultati Serie C sono ancora protagonisti, come vuole un calendario ormai fisso, sabato 18 ottobre: le partite iniziano come sempre alle ore 14:30 e proseguono il programma della decima giornata, il primo pomeriggio ci consegna ben sei sfide e ce ne saranno altre quattro che iniziano alle ore 17:30.

Abbiamo già vissuto gli anticipi, ma ora naturalmente ci tuffiamo ancor più a fondo in questo campionato di terza divisione: il girone A ci consegna la bella storia della Dolomiti Bellunesi, che lunedì sera ha battuto il Lumezzane e si è così inserito virtualmente in zona playoff, al primo anno di sempre in Serie C.

Nel girone B sono in campo ben tre neopromosse questo sabato: quella che fa meglio è la Sambenedettese che però ha subito la dura legge di un Ravenna in grande striscia, attenzione al Guidonia che dopo due sconfitte consecutive è tornato a vincere e occupa ora un ottimo nono posto in classifica.

Terzultimo invece il Bra, che ha perso quattro delle ultime cinque partite e ha assolutamente bisogno di risalire la corrente, potrebbe essere una buona occasione la trasferta contro una Pianese che ha perso l’ultimo impegno dopo due affermazioni, come sempre tra poco i campi ci diranno dei risultati Serie C…

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: UN DERBY E TANTO ALTRO

Non vediamo l’ora di scoprire cosa succederà questo sabato con i risultati Serie C, intanto possiamo dire che nel programma del girone C c’è uno dei tanti derby pugliesi e questa volta si tratta di Casarano Foggia, a proposito di neopromosse i rossoblu hanno avuto un grande impatto con il campionato, a parte il 2-6 di Caravaggio contro l’Atalanta U23 non hanno mai perso e hanno segnato addirittura 19 gol (miglior attacco del girone), sono in striscia positiva e possono avvicinare addirittura il primo posto in classifica, fatica invece il Foggia che ha appena un successo in nove gare, la miseria di 5 gol segnati ed è quartultimo.

Non che sia migliore la situazione del Giugliano, impegnato a Latina: in questo caso un pareggio in meno e una sconfitta in più rispetto al Foggia, la difesa più battuta del girone C (18 reti al passivo) e uno scenario che si sta sempre più complicando, a metà gruppo possono sorridere Sorrento e appunto Latina mentre il Cosenza, avversario dei rossoneri campani, dopo tre vittorie consecutive che lo avevano lanciato è tornato a perdere, e quindi deve prendere questi risultati Serie C per la decima giornata come l’occasione per non staccarsi dalle prime posizioni.

RISULTATI SERIE C: 10^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 14:30 Renate Dolomiti Bellunesi

Ore 14:30 Triestina Pergolettese

Ore 17:30 Ospitaletto Cittadella

GIRONE B

Ore 14:30 Livorno Sambenedettese

Ore 17:30 Gubbio Guidonia

Ore 17:30 Pianese Bra

GIRONE C

Ore 14:30 Casarano Foggia

Ore 14:30 Crotone Monopoli

Ore 14:30 Sorrento Cosenza

Ore 17:30 Latina Giugliano

