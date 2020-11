Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score delle partite (10^ giornata)

RISULTATI SERIE C: TURNO INFRASETTIMANALE

I risultati Serie C ci terranno compagnia anche oggi, mercoledì 11 novembre 2020, perché è in programma in turno infrasettimanale la decima giornata del sofferto campionato 2020-2021. Nel weekend è stata giocata la nona giornata, nella quale abbiamo notato un incremento delle partite rinviate che naturalmente non è un bel segnale per il torneo che deve fare i conti sotto tutti i punti di vista con la pandemia di Coronavirus. Andiamo comunque adesso ad annotare tutti gli appuntamenti previsti con le partite che oggi ci daranno i nuovi risultati Serie C. Cominciamo dal girone A, che avrà inizio già alle ore 12.30 con Olbia Pergolettese; avremo poi una intensa fascia pomeridiana, perché sono in calendario alle ore 15.00 AlbinoLeffe Alessandria, Carrarese Renate, Piacenza Pro Patria e Pro Vercelli Pistoiese, mentre alle ore 16.00 sarà la volta di Lecco Novara e alle ore 17.30 prenderà il via Livorno Giana Erminio, mentre Pontedera Lucchese e Pro Sesto Como purtroppo sono state rinviate.

RISULTATI SERIE C, TUTTE LE PARTITE

Altri risultati Serie C arriveranno ovviamente dal girone B, che sarà un po’ più serale anche se prenderà il via già alle ore 15.00 con Legnago Salus Matelica, Modena Carpi e Triestina Imolese. Avremo poi alle ore 17.30 Perugia Padova e Ravenna Gubbio, alle ore 18.30 Sudtirol Mantova e Vis Pesaro Cesena, infine il calcio d’inizio sarà alle ore 20.45 per Fermana Fano e Virtus Verona FeralpiSalò, mentre registriamo il rinvio di Arezzo Sambenedettese. Infine sarà più scarno il programma del girone C, a causa di un paio di posticipi a domani oltre che per il rinvio di Casertana Vibonese. Qui i primi appuntamenti saranno in calendario alle ore 15.00 con Foggia Turris, Monopoli Viterbese e Ternana Virtus Francavilla; fischio d’inizio alle ore 17.30 invece per Catanzaro Teramo e Paganese Avellino, infine avremo in prima serata, collocata alle ore 20.45, solamente Potenza Bari.

RISULTATI SERIE C, 10^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 12.30

Olbia Pergolettese

Ore 15.00

AlbinoLeffe Alessandria

Carrarese Renate

Piacenza Pro Patria

Pro Vercelli Pistoiese

Ore 16.00

Lecco Novara

Ore 17.30

Livorno Giana Erminio

CLASSIFICA

Renate, Pro Sesto, Carrarese 16

Pro Vercelli, Novara, Grosseto, Alessandria 14

Como, Pontedera, Juventus U23 13

Lecco, Pro Patria 12

Livorno 10

Pergolettese, Pistoiese, AlbinoLeffe, Piacenza 9

Giana Erminio 7

Olbia 4

Lucchese 1

GIRONE B

Ore 15.00

Legnago Salus Matelica

Modena Carpi

Triestina Imolese

Ore 17.30

Perugia Padova

Ravenna Gubbio

Ore 18.30

Sudtirol Mantova

Vis Pesaro Cesena

Ore 20.45

Fermana Fano

Virtus Verona FeralpiSalò

CLASSIFICA

Padova 20

FeralpiSalò, Carpi, Perugia 17

Sudtirol, Modena 16

Matelica, Triestina 14

Sambenedettese, Mantova 13

Legnago Salus, Imolese 12

Virtus Verona, Cesena 11

Ravenna 9

Vis Pesaro, Fermana 8

Fano 4

Gubbio, Arezzo 3

GIRONE C

Ore 15.00

Foggia Turris

Monopoli Viterbese

Ternana Virtus Francavilla

Ore 17.30

Catanzaro Teramo

Paganese Avellino

Ore 20.45

Potenza Bari

CLASSIFICA

Ternana 21

Bari, Teramo 17

Avellino, Turris 14

Juve Stabia 13

Catanzaro 12

Vibonese, Foggia, Potenza, Paganese 9

Catania, Virtus Francavilla, Monopoli 8

Bisceglie 7

Viterbese, Casertana 6

Cavese 5

Palermo 2



