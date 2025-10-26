Risultati Serie C, classifiche: diretta gol live score delle partite che si giocano domenica 26 ottobre per l'undicesima giornata.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: I TEMI DELLA DOMENICA!

Abbiamo 13 partite che domenica 26 ottobre, con inizio alle ore 12:30 visto il lunch match Trapani Audace Cerignola, proseguono il programma dell’undicesima giornata per i risultati Serie C: piatto ricco e, probabilmente, il focus oggi lo dobbiamo fare sul girone C perché sono in programma Catania Benevento e Salernitana Casertana.

Risultati Serie B, Classifica/ Catanzaro in 4K! Diretta gol live score (oggi 25 ottobre 2025)

Abbiamo dunque un doppio incrocio tra quattro delle prime cinque squadre della classifica (l’altra è il Casarano) ma attenzione al Cosenza che al San Vito contro il Potenza, visto questo calendario, potrebbe fare un deciso passo avanti come del resto il Monopoli, che ospita il Giugliano in zona playout.

Il girone C si sta rivelando ancora una volta appassionante e molto equilibrato; è bello poter parlare di squadre che per questo contesto dei risultati Serie C sono delle corazzate, Salernitana e Benevento minacciavano di fare il vuoto e invece il Catania è tornato ad un passo dalla vetta con tre vittorie consecutive.

Risultati Serie C, classifiche/ Show ad Arzignano! Diretta gol live score (25 ottobre 2025)

Due successi in fila invece per una Casertana che da qualche anno non viveva un campionato di alta classifica, e questa volta potrebbe davvero togliersi lo sfizio di festeggiare la promozione; sarà tutt’altro che semplice comunque, all’Arechi comunque potrebbe arrivare una bella prova di forza per i falchetti.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: UNA SQUADRA DOMINANTE

Se nei risultati Serie C abbiamo un girone C particolarmente intenso per quanto riguarda la lotta alla promozione diretta, il girone A è profondamente diverso perché qui troviamo un Vicenza che, pronti via, ha rotto qualunque tipo di indugio ed è andato in fuga, nella speranza (per ora confermata) che almeno quest’anno non ci sia una corazzata come il Padova a fare meglio. Il rendimento del Vicenza è impressionante: un pareggio contro l’Ospitaletto alla seconda giornata e per il resto solo vittorie, quindi sono otto consecutive entrando nella trasferta di Trento che potrebbe aumentare i giri del motore del LaneRossi.

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score: pari Novara, +3 Altamura (gironi A, C, 24 ottobre)

Ricordiamo che arrivando all’undicesima giornata il Vicenza aveva 7 punti di vantaggio su Lecco e Union Brescia: certamente non possiamo ancora parlare di un girone A chiuso ma è indubbio che ci siano tutte le possibilità per una corsa solitaria dei biancorossi, che per il momento stanno anche viaggiando ad una media perfino superiore a quella che erano riuscite a tenere Catanzaro e Cesena, le due squadre che più hanno dominato il campionato di terza divisione in epoca recente. Vedremo, magari invece il Trento potrebbe fare lo scherzetto al Vicenza e riaprire in qualche modo i giochi nei risultati Serie C di oggi…

RISULTATI SERIE C: 11^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 14:30 Pro Vercelli Pergolettese

Ore 14:30 Trento Vicenza

Ore 17:30 Giana Erminio Alcione Milano

Ore 17:30 Pro Patria Ospitaletto

GIRONE B

Ore 14:30 Ascoli Sambenedettese

Ore 14:30 Bra Vis Pesaro

Ore 17:30 Pianese Ravenna

GIRONE C

Ore 12:30 Trapani Audace Cerignola

Ore 14:30 Catania Benevento

Ore 14:30 Cosenza Potenza

Ore 17:30 Monopoli Giugliano

Ore 17:30 Sorrento Latina

Ore 20:30 Salernitana Casertana

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE DEI GIRONI SERIE C