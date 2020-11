Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score delle partite (13^ giornata)

RISULTATI SERIE C: LE PARTITE DI OGGI

Come sempre, anche oggi 29 novembre 2020 sarà una domenica ricchissima di risultati Serie C, perché il campionato di terza serie del calcio italiano è arrivato alla sua tredicesima giornata e la gran parte delle partite andrà in scena nelle prossime ore. Dopo i recuperi disputati mercoledì, che hanno reso più completo il panorama della Serie C dopo la 12^ giornata, e gli anticipi che hanno avuto luogo ieri, andiamo allora a scoprire il calendario completo di questa domenica di fine novembre e che cosa ci riserverà per i risultati Serie C. Cominciamo naturalmente dal girone A, che tra l’altro sarà protagonista fin dall’anticipo delle ore 12.30 Olbia Juventus U23. Alle ore 15.00 avremo invece Alessandria Pro Vercelli, Giana Erminio Carrarese, Novara AlbinoLeffe, Pro Patria Grosseto e Pro Sesto Lecco, mentre alle ore 17.30 avremo due derby toscani, cioè Livorno Pontedera e Pistoiese Lucchese, in attesa del posticipo del lunedì sera, che sarà invece Como Piacenza.

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE DI OGGI

Passando al girone B, ecco che i risultati Serie C ci riserveranno alle ore 15.00 le prime quattro partite, cioè Fano Virtus Verona, Gubbio FeralpiSalò, Sambenedettese Legnago Salus e Sudtirol Perugia, ma sarà molto ricca anche la fascia delle ore 17.30, che ci proporrà infatti gli incontri Carpi Triestina, Cesena Modena, Fermana Matelica, Mantova Ravenna e Padova Vis Pesaro. Arriviamo così al girone C, che è il gruppo rimasto a 19 squadre: annotiamo allora per prima cosa che oggi riposerà la rivelazione Turris. Nel girone dell’Italia meridionale avremo innanzitutto alle ore 15.00 le partite Avellino Catania, Bari Catanzaro, Palermo Monopoli, Virtus Francavilla Teramo e Viterbese Foggia, mentre le ultime tre sfida avranno il fischio d’inizio alle ore 17.30 e saranno Bisceglie Potenza, Cavese Casertana e Juve Stabia Paganese. Programma dunque come sempre ricchissimo: che cosa succederà oggi?

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICHE, 13^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 12.30

Olbia Juventus U23

Ore 15.00

Alessandria Pro Vercelli

Giana Erminio Carrarese

Novara AlbinoLeffe

Pro Patria Grosseto

Pro Sesto Lecco

Ore 17.30

Livorno Pontedera

Pistoiese Lucchese

CLASSIFICA

Pro Vercelli 26

Renate 25

Carrarese 22

Lecco 21

Como, Pro Sesto 20

Juventus U23 19

Albinoleffe, Pro Patria 18

Grosseto, Alessandria 17

Pontedera 16

Novara 14

Livorno, Giana Erminio 13

Pergolettese 12

Olbia, Pistoiese, Piacenza 9

Lucchese 3

GIRONE B

Ore 15.00

Fano Virtus Verona

Gubbio FeralpiSalò

Sambenedettese Legnago Salus

Sudtirol Perugia

Ore 17.30

Carpi Triestina

Cesena Modena

Fermana Matelica

Mantova Ravenna

Padova Vis Pesaro

CLASSIFICA

Sudtirol 25

Feralpisalò, Padova 23

Perugia 22

Triestina, Modena 20

Carpi, Mantova, Cesena, Matelica 18

Sambenedettese 17

Virtus Verona 16

Legnago Salus, Imolese 12

Vis Pesaro, Gubbio 11

Ravenna 10

Fermana 9

Fano 5

Gubbio 3

GIRONE C

Ore 15.00

Avellino Catania

Bari Catanzaro

Palermo Monopoli

Virtus Francavilla Teramo

Viterbese Foggia

Ore 17.30

Bisceglie Potenza

Cavese Casertana

Juve Stabia Paganese

CLASSIFICA

Ternana 30

Bari, Teramo 23

Turris 20

Catanzaro 19

Juve Stabia 17

Avellino, Foggia 15

Vibonese, Monopoli, Catania (-2) 13

Palermo 12

Paganese 11

Virtus Francavilla 10

Bisceglie, Potenza 9

Viterbese 7

Casertana 6

Cavese 5



