Risultati Serie C, classifiche: diretta gol live score delle partite che si giocano sabato 15 novembre per la 14^ giornata.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: PROSEGUE LA 14^ GIORNATA!

Tredici partite per i risultati Serie C di sabato 15 novembre, prosegue con grande sprint il programma della 14^ giornata di un campionato entusiasmante, con i suoi tre gironi che oggi sono tutti protagonisti. Si comincia come sempre alle ore 14:30; si chiude con Sambenedettese Ternana, in programma alle 20:30.

RISULTATI SERIE C CLASSIFICHE/ Arezzo e Campobasso +3! Diretta gol live score! (oggi 14 novembre 2025)

Un sabato molto ricco, con partite anche di cartello ma che in realtà riguardano tutte le posizioni della classifica: nel girone A l’Inter U23 deve vendicare la sconfitta interna contro il Vicenza che ha fermato un momento molto positivo, sempre a caccia di fase nazionale di playoff i giovani nerazzurri che stanno facendo bene.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Tris del Benevento! Diretta gol live score (13^ giornata, 9 novembre 2025)

Avremo poi un intrigante derby veneto con Cittadella Arzignano, i padroni di casa sono lanciatissimi e con una serie di vittorie consecutive si sono portati al sesto posto in classifica ma gli ospiti sono appena tornati al successo allontanando in qualche modo la zona calda della graduatoria, anche se a dire il vero non troppo.

Naturalmente non solo il girone A protagonista, nei risultati Serie C di oggi troviamo anche un girone B nel quale l’Ascoli vuole evitare di staccarsi troppo dalle prime due della classe e va a giocare sul campo del Rimini, ultimo in classifica solo per la forte penalizzazione che è arrivata a toccare addirittura i 15 punti.

Risultati Serie C, classifiche/ Il Ravenna è capolista! Diretta gol live score (oggi sabato 8 novembre 2025)

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: SFIDE INTENSE E DELICATE

I risultati Serie C di oggi propongono sfide come detto anche molto delicate: è il caso di Torres Perugia, che sopravanzano il Rimini già citato e dunque sono in corsa per evitare di giocare il playout, ma anche che possa arrivare una rimonta dei romagnoli. Se non altro il Perugia con l’arrivo di Giovanni Tedesco in panchina ha trovato la vittoria e fatto 5 punti nelle ultime tre partite, ma è ancora comunque una grande delusione in un campionato nel quale stanno facendo malissimo anche i sassaresi, che nelle ultime due stagioni sono stati in corsa per la promozione diretta rappresentando una gran bella realtà.

A proposito di sfide da bassa classifica, i risultati Serie C per il girone C presentano oggi Picerno Siracusa e cioè l’incrocio tra terzultima e ultima, i lucani a proposito di delusioni stanno facendo molto peggio di quanto ci si aspettasse ma in tema di strisce negative occhio al Casarano, che ospita il Catania primo in classifica e, causa di quattro sconfitte consecutive dopo un ottimo avvio, sta lentamente ma inesorabilmente uscendo dalla zona playoff e forse a lungo andare dovrà anche iniziare a guardarsi le spalle, dipenderà da come sarà eventualmente in grado di riprendere la marcia.

RISULTATI SERIE C: 14^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 14:30 Dolomiti Bellunesi Inter U23

Ore 17:30 Cittadella Arzignano

Ore 17:30 Lumezzane Pro Vercelli

Ore 20:30 Triestina Trento

GIRONE B

Ore 14:30 Pineto Carpi

Ore 17:30 Rimini Ascoli

Ore 17:30 Torres Perugia

Ore 17:30 Vis Pesaro Guidonia

Ore 20:30 Sambenedettese Ternana

GIRONE C

Ore 14:30 Casarano Catania

Ore 14:30 Crotone Sorrento

Ore 14:30 Latina Cosenza

Ore 14:30 Picerno Siracusa

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE DEI GIRONI SERIE C