Risultati Serie C, classifiche/ Si scende in campo! Diretta gol live score (oggi 18 novembre 2023)

Finalmente possiamo dare il via ai risultati di Serie C per questo sabato. Le due partite del girone B sono Pineto Perugia e Ancona Recanatese, che dunque ci presentano due delle rivelazioni di questo campionato: il Pineto, neopromosso, ha avuto un inizio di stagione non troppo esaltante ma poi ha davvero iniziato a stupire tutti. Con due vittorie consecutive si è piazzato al settimo posto in classifica, in piena zona playoff; 8 punti nelle ultime cinque partite, erano stati 12 nelle precedenti otto e dunque il passo rimane molto simile. Ancora meglio sta facendo la Recanatese, che è quinta con 21 punti: per i marchigiani abbiamo 8 punti nelle ultime quattro partite, striscia positiva aperta.

Oggi i giallorossi affrontano il derby marchigiano contro un Ancona che non trova ritmo e infatti al momento sarebbe fuori dai playoff, mentre il Pineto ospita i Perugia che ha perso una sola partita e, pur segnando pochissimo (16 gol) si è preso il terzo posto in classifica tenendosi a distanza relativamente breve (6 punti) dalla vetta della classifica, continuando a inseguire la promozione diretta. Vedremo tra pochi minuti come andranno le prime partite del sabato, dunque mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare siano i campi perché finalmente è tutto pronto, per i risultati di Serie C si può iniziare a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

LA RIPRESA

Studiando il quadro dei risultati di Serie C, possiamo anche parlare dell’Alessandria: una società nobile e storica del nostro calcio, che nel 2021 era finalmente riuscita a tornare in Serie B dopo qualche tentativo a vuoto (soprattutto la grande rimonta subita dalla Cremonese, per poi perdere la finale playoff contro il Parma) ma è tornata immediatamente al piano di sotto, e l’anno scorso ha faticato tantissimo a mantenere la categoria. Anche in questa stagione l’Alessandria è partita davvero male, e deve fronteggiare una situazione di classifica negativa: con 12 punti (insieme a Pro Sesto e Pro Patria, deludenti rispetto a un anno fa) è in piena zona playout.

Se non altro però c’è stata una netta ripresa rispetto al primo stint di campionato: i risultati di Serie C ci dicono infatti che l’Alessandira ha fatto appena 2 punti nelle prime 8 giornate del girone A, mentre nelle ultime cinque ne ha ottenuti 10. La media di queste cinque partite rapportata a tutte le 13 giornate disputate piazzerebbe l’Alessandria al quarto posto, in corsa anche per la promozione diretta; oggi la squadra piemontese è al Moccagatta per affrontare la neopromossa Giana Erminio e ha una bella occasione da sfruttare per migliorare ancor più la sua posizione, timbrare la salvezza temporanea e continuare a correre come ha fatto recentemente. (agg. di Claudio Franceschini)

OGGI 12 PARTITE!

I risultati di Serie C ci faranno compagnia sabato 18 novembre, con l’inizio della 14^ giornata: siamo in un fine settimana nel quale Serie A e Serie B sono ferme per gli impegni delle nazionali, dunque piena concentrazione o quasi sul campionato di terza divisione che procede spedito verso la fine del girone di andata: oggi le partite cui assisteremo sono 12, divise tra girone A (sei gare), girone B (appena due) e girone C (quattro match), con inizio alle ore 14:00 e le ultime sfide del giorno che prenderanno il via alle ore 18:30.

Come sempre dunque piatto ricco per quanto riguarda i risultati di Serie C, le cui classifiche stanno iniziando a definirsi anche se manca qualche recupero da disputare, e anche in questo fine settimana ci saranno delle squadre che non scenderanno in campo; per il momento possiamo dire che la capolista con più punti è il Mantova, che si è davvero trasformato rispetto allo scorso anno e con 32 punti comanda il girone A, mentre la Torres ha 30 punti ed è prima nel girone B, infine troviamo la Juve Stabia al comando del girone C con 28 punti. Vedremo tra poco cosa succederà nei risultati di Serie C…

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Manca poco al via del sabato dedicato ai risultati di Serie C, e allora possiamo intanto ricordare che anche in settimana si è giocato un paio di recuperi, che erano validi per il girone B; in questo raggruppamento continua a stupire la Torres, che ha rallentato dopo sette vittorie consecutive ma resta comunque in testa, e al momento con la possibilità più che concreta di andare a prendersi una promozione diretta che sarebbe storica, anche se avversarie come Cesena (soprattutto), Perugia e Carrarese stanno tenendo il passo e potrebbero creare un bellissimo duello per il salto di categoria.

Oggi il principale focus è sul girone A, perché come abbiamo visto le partite in programma sono sei: il Mantova cerca di tenere il vantaggio sul Padova ma queste due squadre non saranno in campo oggi e bisognerà aspettare i prossimi giorni per vedere all’opera, tra quelle di vertice attenzione alla Virtus Verona che continua ad avere un ottimo passo e oggi ha una bella occasione per scalare qualche altra posizione, perché ospita un Lumezzane che si deve guardare le spalle in chiave salvezza. Ora, spazio all’elenco delle partite per i risultati di Serie Ce le classifiche dei gironi.

RISULTATI SERIE C: 14^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 14:00 Alessandria Giana Erminio 0-0

Ore 14:00 Arzignano Renate 0-0

Ore 14:00 Legnago Salus Vicenza 0-0

Ore 14:00 Pro Patria Fiorenzuola 0-0

Ore 14:00 Virtus Verona Lumezzane 0-0

Ore 16:15 Pro Sesto Albinoleffe

CLASSIFICA GIRONE A

Mantova 32

Padova 29

Triestina 27

Virtus Verona, Atalanta U23 23

Pro Vercelli, Vicenza 22

Trento 19

Renate 18

Pergolettese, Albinoleffe, Arzignano 16

Giana Erminio, Legnago Salus 15

Lumezzane 14

Pro Sesto, Pro Patria, Alessandria 12

Fiorenzuola 9

Novara 6

GIRONE B

Ore 16:15 Pineto Perugia

Ore 18:30 Ancona Recanatese

CLASSIFICA GIRONE B

Torres 30

Cesena 27

Perugia 24

Carrarese 23

Recanatese, Pescara 21

Pineto, Pontedera 20

Gubbio17

Lucchese, Ancona 16

Arezzo, Olbia 15

Entella 14

Spal, Rimini, Sestri Levante, Vis Pesaro 12

Juventus U23 11

Fermana 7

GIRONE C

Ore 14:00 Catania Turris 0-0

Ore 16:15 Casertana Crotone

Ore 16:15 Latina Picerno

Ore 18:30 Taranto Brindisi

CLASSIFICA GIRONE C

Juve Stabia 28

Avellino, Benevento 26

Picerno, Casertana 23

Latina 22

Crotone 21

Taranto 20

Audace Cerignola 19

Foggia 18

Potenza 17

Giugliano 16

Catania, Monopoli 15

Turris 13

Sorrento, Virtus Francavilla 12

Acr Messina 11

Brindisi 10

Monterosi 6











