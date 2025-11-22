Risultati Serie C, classifiche: diretta gol live score delle partite di sabato 22 novembre, prosegue la 15^ giornata di campionato.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: VITTORIA DEL CARPI CONTRO IL RIMINI

Nella gara di questa sera del campionato di Serie C del Girone B c’èra il derby dell’Emilia Romagna tra il Carpi ed il Rimini. Ad ottenere i tre punti finali sono stati i padroni di casa che, però, hanno sofferto tantissimo per portare a casa questa vittoria, soprattutto nella seconda frazione di gara.

Il Carpi parte benissimo, visto che passa in vantaggio con Stanziani al 10′. Ma al 16′ i padroni di casa restano in dieci a causa dell’espulsione diretta di Pitti per una gomitata ai danni di Lepri. I padroni di casa riescono anche ad andare sul 2-0 con Sall. Il Rimini dimezza lo svantaggio con Falasco ma, nonostante le tantissime occasioni, poi non riescono a pareggiare (Agg.William Scuotto).

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: RALLENTA IL RAVENNA, COLPO PICERNO!

Arrivano tanti altri verdetti importanti dai risultati Serie C per la quindicesima giornata. Potremmo mettere in copertina il Picerno, squadra che era in grossa crisi nel girone C ma ha appena firmato un colpo di notevole spessore andando a vincere per 0-2 sul campo del Monopoli, che incassa invece una frenata pesante nella corsa verso i playoff. Bella figura degli ospiti anche in Ravenna Gubbio, che è terminata con un pareggio per 1-1: i romagnoli quindi riescono solo ad affiancare al primo posto della classifica del girone B l’Arezzo, che però domani potrebbe tornare solo e anzi aumentare il vantaggio.

Sempre nel girone B, importante il bel successo per 3-2 della Pianese contro il Forlì, con tanto di aggancio in classifica. Infine doppio pareggio nelle partite del girone A: divertente 2-2 in Arzignano Dolomiti Bellunesi, senza gol invece lo 0-0 in Virtus Verona Triestina, tutte squadre che però pareggiando non riescono ad uscire dalla mediocrità – e per la Triestina dall’abisso della penalizzazione. Infine, ricordiamo che oggi i risultati Serie C avranno anche una partita alle ore 20.30: cosa succederà in Carpi Rimini? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

KO DEL GIUGLIANO

Nelle partite giocate iniziate alle 14.30 ci sono stati diversi risultati sorprendenti. Da dotare i colpi esterni del Lumezzane e del Casarano che, rispettivamente, hanno battuto l’Abinoleffe edil Giugliano di miter Eziolino Capuano. Anche la Casertana ha vinto fuori, esattamente nel derby contro il Sorrento.

I ‘Falchetti’, infatti, hanno vinto con il risultato finale di 1-2. Mentre in casa hanno vinto la Pro Vercelli ed il Trapani, le quali hanno sconfitto l’Alcione Milano ed il Foggia. Mentre nella sfida tra il Siracusa ed il Team Altamura c’è stato il pareggio per 1-1. Vedremo ora se nelle restanti partite ci saranno così tanti gol (Agg.Willia. Scuotto).

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: SI SCENDE IN CAMPO!

Finalmente si scende in campo per il sabato in compagnia dei risultati Serie C, non abbiamo ancora parlato del girone B nel quale c’è stato un nuovo cambio della guardia in vetta. Il Ravenna infatti ha rallentato dopo tre vittorie: ne ha approfittato l’Arezzo che si è preso un punto di vantaggio sui romagnoli, anche l’Ascoli non ha sbagliato rimanendo dunque agganciato al treno promozione e tornando a staccare la compagnia, perché il Guidonia che è tornato a perdere si trova ora a ben 8 lunghezze dalla terza posizione, e via via arrivano tutte le altre tra cui il Carpi che però allo stesso modo deve riscattare una sconfitta.

Attenzione invece al calo del Forlì, che era riuscito ad arrivare al quarto posto in classifica ma poi ha perso due partite consecutive ed è scivolato nel gruppetto delle ottave, vedendo a rischio la qualificazione ai playoff; potrebbe approfittarne oggi il Gubbio che è due punti sotto e arriva da due pareggi, ma gli umbri sono a Ravenna e allora è più “semplice” che arrivi l’aggancio della Pianese, impegnata in casa proprio contro il Forlì. Per quanto riguarda il Rimini, il -15 è come sappiamo un macigno: siamo a 12 punti dal penultimo posto, vedremo se con orgoglio questa squadra saprà risalire e allora spazio ai risultati Serie C, si gioca! (agg. di Claudio Franceschini)

TENSIONE NEL GIRONE A!

Senza alcuna sosta i risultati Serie C aprono una nuova finestra anche oggi, sabato 22 novembre, con ulteriori 12 partite che a partire dalle ore 14:30, come di consueto in questo periodo della stagione, si giocano per la 15^ giornata con tutti i tre gironi coinvolti e dunque un bello spettacolo nelle attese.

Possiamo partire dal girone A, che ci presenta uno scenario di grande tensione: oggi infatti sono in campo alcune squadre che devono fare i conti con la lotta per la salvezza, a cominciare naturalmente dalla Triestina che, penalizzata di ben 23 punti, ne deve recuperare 18 anche solo per arrivare a giocarsi i playout.

Gli alabardati rappresentano un capitolo a parte e un discorso che andrebbe affrontato a lungo per quanto riguarda i risultati Serie C, ma oggi occhio anche alla Virtus Verona terzultima e con tre sconfitte consecutive, così come a Lumezzane, Arzignano e Dolomiti Bellunesi che sono tutte a 13 punti in classifica.

Oscillano dunque tra la salvezza diretta e gli spareggi, perché qui abbiamo un gruppone che si è formato la scorsa settimana; anche per questo i risultati Serie C di oggi saranno molto interessanti, ma naturalmente bisogna provare a disquisire anche degli altri due gironi che formano il campionato di terza divisione.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: GIRONE C SEMPRE INCERTO

Parlando ancora dei risultati Serie C non si può non citare il girone C, che regala sempre sorprese ed equilibrio per certi versi. Un esempio? Il Catania si era ripreso il primo posto in classifica ma lo ha immediatamente perso venendo sconfitto dal Casarano, una squadra che aveva iniziato alla grande la sua stagione da neopromossa ma veniva da quattro sconfitte consecutive, e ha saputo ritrovarsi proprio contro la capolista. Oggi la formazione pugliese è ospite del Giugliano, ko dopo due vittorie ma ancora in una zona di classifica che significherebbe salvezza diretta; da seguire il Monopoli, bella occasione contro il Picerno.

Per i pugliesi è arrivata una sconfitta che ha portato a staccarsi dalle prime quattro della classifica, anche se davanti si gioca a chi fa meno punti e quindi la vetta dista solo otto lunghezze, diciamo così perché il Monopoli è al quinto posto e questo dà l’esatta dimensione di quanto davvero possa accadere nel corso della stagione. Occhio poi al Trapani, che con il pieno dei punti sarebbe sesto e invece deve ancora guardarsi le spalle; tuttavia presto i siciliani potrebbero trovarsi definitivamente al sicuro e intanto puntano i playoff contro un Foggia in crisi nera, ultimo in classifica e reduce da tre sconfitte.

RISULTATI SERIE C: 15^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 14:30 Albinoleffe Lumezzane 0-1

Ore 14:30 Pro Vercelli Alcione Milano 1-0

Ore 17:30 Arzignano Dolomiti Bellunesi 2-2

Ore 17:30 Virtus Verona Triestina 0-0

GIRONE B

Ore 17:30 Pianese Forlì 3-2

Ore 17:30 Ravenna Gubbio 1-1

Ore 20:30 Carpi Rimini 2-1

GIRONE C

Ore 14:30 Giugliano Casarano 1-3

Ore 14:30 Siracusa Altamura 1-1

Ore 14:30 Sorrento Casertana 1-2

Ore 14:30 Trapani Foggia 3-1

Ore 17:30 Monopoli Picerno 0-2

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE DEI GIRONI SERIE C