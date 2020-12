Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score delle partite, 15^ giornata

RISULTATI SERIE C, LE PARTITE DI OGGI!

Anche oggi, domenica 13 dicembre 2020, sarà nuovamente un giorno di festa all’insegna dei risultati Serie C, perché il terzo campionato italiano di calcio ci proporrà nelle prossime ore gran parte delle partite per la sua quindicesima giornata. Arriviamo da un nuovo ciclo di recuperi andati in scena mercoledì e naturalmente dagli anticipi che abbiamo vissuto ieri, ma sarà come sempre la domenica il piatto forte della giornata e di conseguenza andiamo adesso a presentare senza indugio che cosa succederà nelle prossime ore con i risultati Serie C per la 15^ giornata. Cominciando in ordine alfabetico dal girone A, possiamo allora evidenziare che già alle ore 12.30 sarà la volta dell’anticipo Olbia Renate, con la capolista dunque all’ora di pranzo, seguita alle ore 15.00 da Giana Erminio Grosseto, Juventus U23 Alessandria, Lucchese Piacenza, Pergolettese Novara, Pro Patria Lecco, Pro Sesto Pontedera, Pro Vercelli AlbinoLeffe ed infine alle ore 17.30 dall’ultima partita, che sarà il derby toscano Pistoiese Livorno.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICHE, TUTTE LE PARTITE

Emozioni garantite anche nel girone B, dove i risultati Serie C saranno protagonisti in modo più uniforme sulle due tradizionali fasce del pomeriggio, senza anticipi invece all’ora di pranzo. In questo gruppo dunque il via alle danze è in programma alle ore 15.00, quando cominceranno Carpi Gubbio, Fano FeralpiSalò, Fermana Ravenna, Perugia Virtus Verona e Sudirol Legnago, mentre alle ore 17.30 avremo il fischio d’inizio di Arezzo Modena, Mantova Cesena e Sambenedettese Matelica, senza dimenticare che stavolta tocca proprio al girone B il posticipo del lunedì, che sarà Padova Triestina. Passando infine al girone C, dobbiamo naturalmente ricordare che questo è il gruppo a 19 squadre, nel quale il turno di riposo oggi tocca alla Paganese. La prima partita sarà alle ore 14.30 Palermo Casertana, seguita alle ore 15.00 da Cavese Virtus Francavilla e Viterbese Catania. Il culmine tuttavia sarà alle ore 17.30, quando sono in programma Avellino Ternana, Bari Vibonese, Bisceglie Catanzaro, Monopoli Foggia e Turris Teramo.

RISULTATI SERIE C, 15^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 12.30

Olbia Renate

Ore 15.00

Giana Erminio Grosseto

Juventus U23 Alessandria

Lucchese Piacenza

Pergolettese Novara

Pro Patria Lecco

Pro Sesto Pontedera

Pro Vercelli AlbinoLeffe

Ore 17.30

Pistoiese Livorno

GIRONE B

Ore 15.00

Carpi Gubbio

Fano FeralpiSalò

Fermana Ravenna

Perugia Virtus Verona

Sudirol Legnago

Ore 17.30

Arezzo Modena

Mantova Cesena

Sambenedettese Matelica

GIRONE C

Ore 14.30

Palermo Casertana

Ore 15.00

Cavese Virtus Francavilla

Viterbese Catania

Ore 17.30

Avellino Ternana

Bari Vibonese

Bisceglie Catanzaro

Monopoli Foggia

Turris Teramo



© RIPRODUZIONE RISERVATA