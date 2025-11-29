Risultati Serie C, classifiche: diretta gol live score delle partite che sabato 29 novembre si giocano nel quadro della 16^ giornata.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: PROSEGUONO LE EMOZIONI!

Ancora tanta intensità ed emozioni con i risultati Serie C: siamo arrivati alla 16^ giornata, quindi parecchio vicini alla conclusione del girone di andata, e sabato 29 novembre saranno 11 le partite che ci faranno compagnia, delle quali proveremo ora a parlare almeno per lo scenario che ci si presenta davanti.

Abbiamo ad esempio un girone A sempre molto intrigante, anche se almeno per quanto riguarda oggi non ci sono in campo squadre che si giochino la promozione; il discorso riguarda più che altro zone diverse della classifica, tra una Virtus Verona penultima e sempre in crisi e un Ospitaletto e un Arzignano ancora nei guai.

Gioca anche il Renate, che invece si trova in zona playoff e può approfittare della partita casalinga contro la squadra veneta; crisi nera per la Pergolettese che ha anche cambiato allenatore, ma che in casa contro l’Albinoleffe potrebbe tornare a sorridere, visto che il pronostico è favorevole.

Vedremo quindi tra poco cosa ci diranno i campi, certamente con i risultati Serie C non ci annoiamo mai perché la carne al fuoco è tanta e le sorprese sempre all’ordine del giorno, adesso facciamo un excursus anche sulla situazione che riguarda i due gironi che non abbiamo ancora menzionato.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: PER LA PROMOZIONE

Abbiamo allora altre due classifiche di cui parlare per quanto riguarda i risultati Serie C, con il focus sulle squadre in corsa per la promozione. Nel girone B il Ravenna è ospite del Pineto e rischia, perché gli abruzzesi sono settimi in classifica e una solida realtà, per quanto riguarda i romagnoli il pareggio della scorsa settimana ha portato a staccarsi ancora dall’Arezzo che adesso ha tre punti di vantaggio, in questo girone prosegue il bellissimo duello a tre che coinvolge anche l’Ascoli ma attenzione a quello che succede alle spalle con Ternana, Guidonia e Carpi appaiate in quarta posizione.

Nel girone C invece il Catania si è ripreso la vetta, anche se questa volta in coabitazione con la Salernitana: anche qui sono più squadre a caccia della promozione diretta perché Cosenza e Benevento sono assolutamente lì (a due punti dal primo posto), in risalita il Casarano che dopo la crisi ha infilato due vittorie consecutive, tre affermazioni in fila invece per l’Audace Cerignola ma, per quanto riguarda il Catania, è da sfruttare la trasferta sul campo di un Picerno ancora penultimo in classifica, ma che tornando alla vittoria nell’ultima giornata dei risultati Serie C ha quantomeno agganciato Sorrento e Siracusa a quota 13 punti.

RISULTATI SERIE C: 16^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 14:30 Lumezzane Novara

Ore 14:30 Renate Arzignano

Ore 17:30 Ospitaletto Virtus Verona

Ore 17:30 Pergolettese Albinoleffe

GIRONE B

Ore 14:30 Forlì Bra

Ore 14:30 Gubbio Livorno

Ore 17:30 Pineto Ravenna

GIRONE C

Ore 14:30 Casertana Cavese

Ore 14:30 Picerno Catania

Ore 17:30 Altamura Sorrento

Ore 17:30 Crotone Giugliano

