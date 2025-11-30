Risultati Serie C, classifiche: diretta gol live score delle partite che si giocano domenica 30 novembre per la 16^ giornata.
RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: VICENZA PER LA FUGA!
Con il lunch match delle ore 12:30 anche i risultati Serie C di domenica 30 novembre stanno per farci compagnia, siamo quindi alla continuazione della 16^ giornata con ben 14 partite in programma secondo le consuete fasce orarie che ben conosciamo, e tanta carne al fuoco a cominciare dal girone A.
Qui si gioca un’intrigante Vicenza Lecco, che è la sfida al vertice e la grande possibilità del LaneRossi di andare in fuga: già dominante, ancora imbattuto dopo 15 giornate (con ben 12 vittorie), la capolista ha 9 punti di vantaggio sui bluceleste, con la chiara possibilità di mandarli a -12 e “ammazzare” il campionato, salvo sorprese.
Le rivali certamente non mancano, forse in questo momento quella che spaventa maggiormente è il Cittadella per la sua serie di vittorie, poi occhio all’Inter U23 che ospita la Pro Vercelli e può ulteriormente salire di colpi ma stiamo comunque parlando di distanze più che ampie rispetto al Vicenza.
Staremo a vedere cosa succederà nei risultati Serie C per questa domenica, di certo i veneti che sono già quasi campioni d’inverno stanno marciando ad un ritmo insostenibile per tutte le rivali, al Lecco il difficile compito di provare a tenere aperto il discorso che fa riferimento alla promozione diretta.
RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: IN BILICO NEL GIRONE B
Con i risultati Serie C andiamo poi a parlare del girone B, perché qui ci sono alcune situazioni delicate a cominciare dalla partita delle ore 12:30. La Juventus U23 ad esempio non trova ritmo e alterna vittorie a sconfitte, ha pareggiato nel recupero infrasettimanale e rimane comunque a 2 punti dalla zona playoff, ma anche particolarmente vicina agli spareggi per evitare la retrocessione, dunque deve provare a sfruttare al massimo l’impegno casalingo contro un Perugia che con Giovanni Tedesco ha ripreso quota e vigore, è tornato a vincere dopo tre pareggi e con 9 punti nelle ultime cinque sembra potersi tirare fuori dai guai.
Rimane invece pericolante la Torres, che avrebbe dovuto giocare l’altra partita dell’ora di pranzo contro il Rimini, che tuttavia venerdì è stato escluso dal campionato. A proposito di penalità: ha ricevuto un -2 il Campobasso, che ora si trova a quota 19 in dodicesima posizione, abbandonando così la zona playoff. Per il resto, è molto triste constatare che ogni anno si ripete la stessa storia, stavolta in Romagna: non ci sono distinzioni geografiche, la crisi del sistema calcio si fa sentire in Serie C a ogni latitudine.
RISULTATI SERIE C: 16^ GIORNATA
GIRONE A
Ore 14:30 Alcione Milano Trento
Ore 14:30 Inter U23 Pro Vercelli
Ore 14:30 Vicenza Lecco
Ore 17:30 Dolomiti Bellunesi Giana Erminio
GIRONE B
Ore 12:30 Juventus U23 Perugia
Ore 14:30 Arezzo Sambenedettese
Ore 17:30 Campobasso Pianese
Ore 17:30 Pontedera Carpi
Ore 17:30 Ternana Guidonia
GIRONE C
Ore 14:30 Atalanta U23 Siracusa
Ore 14:30 Trapani Monopoli
Ore 17:30 Foggia Cosenza
Ore 20:30 Latina Audace Cerignola
Ore 20:30 Potenza Casarano