Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score delle partite (18^ giornata)

RISULTATI SERIE C: SI RIPARTE DOPO LA SOSTA!

Anche oggi, domenica 10 gennaio 2021, i risultati Serie C saranno protagonisti per la diciottesima giornata del campionato di terza serie, sebbene già ieri ci sia stato un buon numero di anticipi, che hanno aperto il turno che segna la ripartenza del torneo nell’anno solare 2021, dopo la pausa natalizia. La domenica di Serie C offrirà comunque molti spunti interessanti e siamo naturalmente curiosi di scoprire quali effetti potrebbe avere causato una sosta di oltre due settimane. Andiamo allora senza indugio a scoprire che cosa succederà nelle prossime ore nei tre gruppi della categoria, come sempre cominciando dal girone A, in ossequio all’ordine alfabetico. Detto che in questo girone ieri si è giocato un solo anticipo, ecco che la domenica del girone A ci offrirà già alle ore 12.30 Renate Pro Sesto con la capolista in campo, poi alle ore 15.00 ben sette partite, cioè Alessandria Como, Giana Erminio Pergolettese, Lecco Lucchese, Livorno Pro Patria, Novara Olbia, Piacenza Pro Vercelli e Pontedera AlbinoLeffe, mentre alle ore 17.30 chiuderà il turno il match Grosseto Pistoiese.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICHE: TUTTE LE PARTITE

Proseguendo la nostra panoramica sui risultati Serie C attesi per oggi nella diciottesima giornata, nel girone B ci saranno da giocare nelle prossime ore sette partite, perché sono stati più numerosi gli anticipi del sabato: avremo allora alle ore 15.00 Gubbio Imolese, Matelica Perugia, Triestina Fano e Vis Pesaro Mantova, mentre alle ore 17.30 sarà la volta di Legnago Modena, Padova Carpi e Ravenna Arezzo. Anche per quanto riguarda il programma del girone C vanno fatte alcune precisazioni. Il turno di riposo in questo gruppo a 19 squadre tocca alla Virtus Francavilla; inoltre abbiamo avuto due anticipi e ci sarà un posticipo lunedì. Ricordato questo, andiamo ad elencare le partite cominciando da quella delle ore 12.30, cioè Casertana Catania; alle ore 15.00 altri quattro incontri, cioè Bari Turris, Catanzaro Viterbese, Potenza Paganese e Vibonese Bisceglie, mentre alle ore 17.30 l’ultimo atto della domenica nel girone più meridionale della Serie C sarà Ternana Monopoli.

RISULTATI SERIE C, 16^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 12.30

Renate Pro Sesto

Ore 15.00

Alessandria Como

Giana Erminio Pergolettese

Lecco Lucchese

Livorno Pro Patria

Novara Olbia

Piacenza Pro Vercelli

Pontedera AlbinoLeffe

Ore 17.30

Grosseto Pistoiese

GIRONE B

Ore 15.00

Gubbio Imolese

Matelica Perugia

Triestina Fano

Vis Pesaro Mantova

Ore 17.30

Legnago Modena

Padova Carpi

Ravenna Arezzo

GIRONE C

Ore 12.30

Casertana Catania

Ore 15.00

Bari Turris

Catanzaro Viterbese

Potenza Paganese

Vibonese Bisceglie

Ore 17.30

Ternana Monopoli



