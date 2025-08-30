Risultati Serie C, classifiche dei gironi e diretta gol live score delle partite della 2^ giornata che si giocano oggi, sabato 30 agosto 2025

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: SABATO CON DIECI PARTITE

Si entra nel vivo della seconda giornata per i risultati Serie C oggi, sabato 30 agosto 2025, perché nelle prossime ore ci attendono ben dieci partite. Siamo ancora in estate e quindi ecco che si giocherà alle ore 18.00 e alle ore 21.00, con cinque partite in ciascuna fascia oraria: fissati gli impegni, adesso dobbiamo scoprire che cosa ci proporrà il programma.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Vittorie di Arezzo e Cittadella! Diretta gol live score (oggi 29 agosto 2025)

Nel girone A ad esempio sarà grande protagonista la Lombardia, con tre squadre su quattro in campo oggi che verrano dalla regione d’altronde più rappresentata in tutto il campionato di Serie C 2025-2026. Sia in Renate Giana Erminio sia in Triestina Lecco si affronteranno una squadra che al debutto ha vinto e una che invece è reduce da una sconfitta all’esordio.

DIRETTA/ Cittadella Alcione Milano (risultato finale 1-0): decisivo Gaddini (29 agosto 2025)

Ecco quindi che la classifica indice già a pensieri di confermare Renate e Lecco e di riscatto invece per Giana Erminio e Triestina, ovviamente è prestissimo per qualsiasi giudizio però sarà già interessante valutare il confronto di stati d’animo differenti nelle due partite del girone del Nord.

Ben più intenso il sabato del girone B, che infatti ci proporrà ben quattro partite per i risultati Serie C in questo sabato di fine agosto. UN incrocio curioso potrebbe essere quello in Bra Perugia, due squadre completamente diverse per blasone e storia, ma che andranno entrambe a caccia della prima vittoria stagionale.

DIRETTA/ Atalanta U23 Casarano (risultato finale 6-2): gara senza storie (Serie C, 29 agosto 2025)

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: COSA CI ATTENDE NEL CENTRO-SUD?

Restando sempre al girone B, i risultati Serie C oggi ci proporranno anche Campobasso Torres, con i sardi capolista attesi in Molise contro i padroni di casa desiderosi di riscatto, Gubbio Sambenedettese che sarà un bello scontro fra due squadre che hanno debuttato entrambe vincendo ed infine Juventus Next Gen Livorno, che potremmo definire il big-match e che vedrà i giovani bianconeri alla seconda uscita nel loro nuovo girone. Infine, quattro partite anche nel girone C, che sarà protagonista soprattutto alla sera.

Si comincerà con Cavese Catania, che chiamerà alla conferma i siciliani dopo la goleada di settimana scorsa, mentre più tardi Foggia Sorrento vedrà i pugliesi a caccia della riscossa dopo la batosta incassata appunto contro il Catania. Promette spettacolo Potenza Audace Cerignola, le cui partite della prima giornata sono state ricche di gol, infine chiudiamo i risultati Serie C con Trapani Latina, i siciliani devono risalire dal pesante -8.

RISULTATI SERIE C, 2^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 18.00

Renate Giana Erminio

Triestina Lecco

GIRONE B

Ore 18.00

Bra Perugia

Campobasso Torres

Ore 21.00

Gubbio Sambenedettese

Juventus Next Gen Livorno

GIRONE C

Ore 18.00

Cavese Catania

Ore 21.00

Foggia Sorrento

Potenza Audace Cerignola

Trapani Latina

CLICCA PER LE CLASSIFICHE SERIE C