Risultati Serie C, classifiche dei gironi e diretta gol live score delle partite della 2^ giornata che si giocano oggi, domenica 31 agosto 2025

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: SI SCENDE IN CAMPO!

Eccoci al via della domenica dei risultati Serie C, che comincia già a metà pomeriggio con tre partite. A Monza ci sarà il debutto in “casa” dell’Inter U23, che già dalla scelta dello stadio Brianteo ha mandato un messaggio chiaro su quanto i nerazzurri tengano alla seconda squadra. Avanziamo però già di qualche ora adesso, perché stasera nel girone C avremo Cosenza Salernitana, che nella scorsa stagione sarebbe stata una partita di Serie B: la retrocessione è stata un verdetto inevitabile per i calabresi, molte più polemiche invece in Campania per un finale di campionato a dir poco tormentato.

La Salernitana è comunque ripartita vincendo contro il Siracusa, per il Cosenza abbiamo avuto un buon pareggio esterno sul campo del Monopoli ma sicuramente stasera sarà suggestivo il match allo stadio San Vito, fra i più meritevoli di attenzioni nel panorama dei risultati Serie C in questa domenica di fine agosto che si annuncia a dir poco emozionante! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BEN TREDICI PARTITE OGGI

Aumenta il numero delle partite e aumentano anche le fasce orarie, oggi domenica 31 agosto 2025 sarà un giorno davvero in compagnia dei risultati Serie C per la seconda giornata del nuovo campionato, che infatti nelle prossime ore ci proporrà la bellezza di tredici incontri, stavolta a partire già dalle ore 15.30.

Sarà il girone A mattatore con sei partite. Da notare ad esempio il debutto casalingo della seconda squadra nerazzurra nel derby lombardo Inter U23 Pro Patria dopo il pareggio contro il Novara, che sarà in campo contro un’altra new-entry del campionato di Serie C, in questo caso però sarà la neopromossa Dolomiti Bellunesi.

A proposito di derby lombardi avremo anche Lumezzane Pergolettese, sfida tra due realtà di provincia a caccia di riscatto dopo le sconfitte incassate da entrambe alla prima giornata, mentre il Veneto risponderà con il suo derby Arzignano Virtus Verona, in questo caso con i padroni di casa che puntano al bis della vittoria ottenuta all’esordio.

Potremmo però ritenere Trento Brescia come uno dei big-match dei risultati Serie C: nel basket sarebbe una sfida di valore assoluto, a calcio la curiosità è soprattutto per la nuova Union, che in verità ha iniziato la sua avventura con una sconfitta. Infine, in prima serata avremo Ospitaletto Vicenza, con gli ospiti molto attesi dopo la cinquina al Lumezzane nella prima giornata.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: CURIOSIAMO FRA TUTTI I GIRONI

Sicuramente più leggero il programma della domenica nel girone B, che infatti nelle prossime ore ci riserverà solamente due partite per la seconda giornata dei risultati Serie C. Avremo prima Pianese Carpi, entrambe reduci da pareggi al debutto, poi il big-match Ternana Ascoli, sfida tra due piazze blasonate che però non sono uscite soddisfatte dalla prima giornata e quindi vorranno cambiare subito passo. Molto bella sarà invece la domenica del girone C, che infatti ci proporrà la bellezza di cinque incontri.

Altamura Crotone offrirà chance di riscatto a due squadre che hanno entrambe debuttato perdendo; discorso simile in Picerno Giugliano, anche se i lucani hanno già almeno un punto in classifica. Musica diversa nel derby campano Benevento Casertana, anche perché entrambe sono partite con una vittoria e quindi puntano al bis. Molto delicata sarà Cosenza Salernitana, in qualità di match fra due retrocesse dalla scorsa Serie B, infine ecco pure Siracusa Monopoli, entrambe a caccia del primo successo nei risultati Serie C…

RISULTATI SERIE C, 2^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 15.30

Dolomiti Bellunesi Novara

Inter U23 Pro Patria

Lumezzane Pergolettese

Ore 18.00

Arzignano Virtus Verona

Trento Brescia

Ore 21.00

Ospitaletto Vicenza

GIRONE B

Ore 18.00

Pianese Carpi

Ore 21.00

Ternana Ascoli

GIRONE C

Ore 18.00

Altamura Crotone

Picerno Giugliano

Ore 21.00

Benevento Casertana

Cosenza Salernitana

Siracusa Monopoli

