Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score delle partite (20 dicembre)

RISULTATI SERIE C, GLI SCONTRI DI OGGI!

Anche oggi, domenica 20 dicembre 2020, i risultati Serie C saranno protagonisti per la sedicesima giornata del campionato di terza serie, sebbene già ieri ci sia stato un numero insolitamente alto di anticipi, per un turno quasi diviso a metà. La domenica di Serie C offrirà comunque molti spunti interessanti e ci introdurrà poi al turno pre-natalizio, che chiuderà le fatiche della Serie C 2020-2021 per questo anno solare. Andiamo allora senza indugio a scoprire che cosa succederà nelle prossime ore nei tre gruppi della categoria, come sempre cominciando dal girone A, in ossequio all’ordine alfabetico. Detto che in questo girone ci sono già stati ieri ben quattro anticipi, e senza dimenticare che il campionato anche mercoledì ha proposto alcuni recuperi, ecco che la domenica del girone A ci offrirà alle ore 15.00 ben cinque partite, cioè Alessandria Pro Sesto, Grosseto Como, Livorno Lucchese, Novara Pro Patria e Renate Pistoiese, mentre alle ore 17.30 chiuderà il turno il match Pontedera Juventus U23.

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

Proseguendo la nostra panoramica sui risultati Serie C attesi per oggi nella sedicesima giornata, nel girone B dovremmo forse parlare di posticipi, dal momento che in questo gruppo già ieri sono state giocate ben sei partite e oggi ne restano da disputare solamente quattro: avremo allora alle ore 15.00 Gubbio Padova e Vis Pesaro Arezzo, mentre alle ore 17.30 sarà la volta di Legnago Mantova e Modena Fano. Decisamente più ricco il programma del girone C, dove la capolista Ternana vuole proseguire la propria fuga. Il turno di riposo in questo gruppo a 19 squadre tocca al Foggia; ricordato questo, andiamo ad elencare le partite cominciando da quelle delle ore 15.00, cioè Bari Avellino, Paganese Monopoli, Potenza Catania, Ternana Turris e Vibonese Palermo, mentre alle ore 17.30 gli ultimi atti della domenica nel girone più meridionale della Serie C saranno Casertana Viterbese e Virtus Francavilla Bisceglie.

RISULTATI SERIE C, 16^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 15.00

Alessandria Pro Sesto

Grosseto Como

Livorno Lucchese

Novara Pro Patria

Renate Pistoiese

Ore 17.30

Pontedera Juventus U23

GIRONE B

Ore 15.00

Gubbio Padova

Vis Pesaro Arezzo

Ore 17.30

Legnago Mantova

Modena Fano

GIRONE C

Ore 15.00

Bari Avellino

Paganese Monopoli

Potenza Catania

Ternana Turris

Vibonese Palermo

Ore 17.30

Casertana Viterbese

Virtus Francavilla Bisceglie



