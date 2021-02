Risultati Serie C, Classifiche/ Diretta gol live score delle partite (23^ giornata)

RISULTATI SERIE C: PROGRAMMA FITTISSIMO!

Dopo un impegnativo turno infrasettimanale, ecco che il terzo campionato nazionale torna di scena e siamo davvero impazienti di scoprire i risultati della Serie C, per la 23^ giornata, che ci attende in questo fine settimana. Prima di considerare i match messi a calendario, serve dare subito una precisazione a tutti gli appassionati. Contrariamente a quando accade di solito, per questo turno la Lega ha previsto che la quasi totalità degli incontri previsti saranno disputati per oggi, domenica 7 febbraio: non vi sono stati anticipi nella giornata di sabato (come di solito accade, anche solo per poche partite) e per domani è stata messa a calendario una sola partita (Ternana-Casertana, per il girone C). Dunque per oggi, salvo rinvii decisi in extremis) attendiamoci un pomeriggio davvero tutto dedicato al terzo campionato nazionale, dove sicuramente non mancheranno scintille e colpi di scena.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICHE: I MATCH IN PROGRAMMA

Detto dunque che oggi il quadro dei risultati della Serie C ci appare davvero affollato, serve ora andare a riepilogare quali saranno gli incontri che ci attenderanno, fin dal primissimo pomeriggio, chiaramente per la 23^ giornata di campionato. Calendario alla mano cominciamo allora dal girone A, dove il primo fischio d’inizio oggi è atteso per le ore 12.30 con la sfida tra Olbia e Pro Sesto e soppiatto il big match Novara-Alessandria, dove gli azzurri proveranno a riscattarsi e ad allontanarsi il prima possibile dalla zona rossa. Alle ore 15.00 sarà poi la volta di ben cinque incontri, dove certo spicca la sfida tra Renate e Pontedera, dove i nerazzurri saranno chiamati al riscatto dopo il duro KO rimediato in settimana con la Pro Vercelli: alle ore 17.30 sarà poi la volta di Lucchese-Pro Vercelli e Piacenza-Carrarese, mentre ultimo fischio d’inizio sarà alle ore 20.30 con il derby tra Lecco e Como.

Programma similare per il girone B, dove pure il primo incontro è atteso alle ore 12.30 tra Padova e Fermana alle ore 15.00: sarà poi fischio d’inizio per 3 incontri, mentre si scenderà ancora in campo alle ore 17.30 per ben cinque sfide, dove spicca Perugia-Mantova, dove i virgiliani proveranno il riscatto dopo due KO di fila appena rimediati. Ultimo incontro in programma quello al Riviera delle Palme tra Sambenedettese e Fano, in calendario per le ore 20.30.

Chiudiamo il quadro per i risultati di Serie C con i match previsti per il girone C: qui si partirà subito alla grande alla ore 12.30 con l’incontro tra Bari e Viterbese, dove i galletti proveranno a fare bottino pieno, anche per confermarsi seconda forza del gruppo, alle spalle della Ternana (in campo solo domani). Alle ore 15.00 sarà via per ben cinque incontri, mentre alle ore 17.30 su accenderà l’incontro tra Potenza e Foggia, scontro diretto per la top four della classifica. A chiudere ecco poi alle ore 20.30 la partita tra Catanzaro e Vibonese, dove i siciliani faranno di tutto per porre rimedio alla sconfitta recuperata in settimana contro la Paganese.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICHE

GIRONE A

Ore 12:30 Novara-Alessandria

Ore 12:30 Olbia-Pro Sesto

Ore 15:00 Giana Erminio-AlbinoLeffe

Ore 15:00 Grosseto-Pergolettese

Ore 15:00 Juventus U23-Livorno

Ore 15:00 Pistoiese-Pro Patria

Ore 15:00 Renate-Pontedera

Ore 17:30 Lucchese-Pro Vercelli

Ore 17:30 Piacenza-Carrarese

Ore 20:30 Lecco-Como

CLASSIFICA GIRONE A

Como 46

Renate 45

Pro Vercelli 39

Alessandria 38

Pro Patria 35

Lecco 34

Juventus U23 33

Pontedera 32

Carrarese, Grosseto 31

Pro Sesto, AlbinoLeffe 30

Pergolettese, Pistoiese 25

Novara 23

Olbia 22

Piacenza 21

Giana Erminio 20

Livorno 17

Lucchese 16

GIRONE B

Ore 12:30 Padova-Fermana

Ore 15:00 Gubbio-Südtirol

Ore 15:00 Ravenna-Modena

Ore 15:00 Triestina-Legnago Salus

Ore 17:30 Carpi-Imolese

Ore 17:30 Matelica-Vis Pesaro

Ore 17:30 Perugia-Mantova

Ore 17:30 Virtus Verona-Arezzo

Ore 20:30 Sambenedettese-Fano

CLASSIFICA GIRONE B

Sudtirol 44

Padova 41

Perugia, Modena 40

Sambenedettese 36

Cesena, FeralpiSalò, Virtus Verona 35

Triestina 33

Mantova 32

Matelica 31

Carpi 27

Fermana, Gubbio 26

Legnago, Vis Pesaro 22

Fano 20

Imolese 19

Ravenna 16

Arezzo 10

GIRONE C

Ore 12:30 Bari-Viterbese

Ore 15:00 Avellino-Palermo

Ore 15:00 Cavese-Paganese

Ore 15:00 Teramo-Monopoli

Ore 15:00 Turris-Bisceglie

Ore 15:00 Virtus Francavilla-Juve Stabia

Ore 17:30 PotenzaFoggia

Ore 20:30 Catanzaro-Vibonese

CLASSIFICA GIRONE C

Ternana 53

Bari 42

Avellino 38

Catania (-2) 34

Foggia, Teramo 33

Catanzaro 32

Virtus Francavilla 28

Turris, Casertana, Palermo, Juve Stabia 27

Vibonese, Viterbese 22

Monopoli 20

Potenza 17

Bisceglie 16

Paganese 15

Cavese 13



© RIPRODUZIONE RISERVATA