Risultati Serie C, Classifiche/ Diretta gol live score delle partite (25^ giornata)

RISULTATI SERIE C: NEL VIVO DEL TURNO INFRASETTIMANALE

Siamo in diretta anche oggi, mercoledì 17 febbraio 2021 con i risultati della Serie C: dopo dunque gli appena tre anticipi occorsi nel pomeriggio di ieri, ecco che finalmente entrano nel vivo di questa intensissima 25^ giornata del campionato regolare. Siamo ancora nel corso del quinto turno infrasettimanale che la Lega Pro ha fissato all’inizio dell’anno per il terzo campionato nazionale (sui otto totali previsti): in campo oggi pomeriggio saranno praticamente tutti i principali protagonisti di questo importante campionato, considerato che sono stati messi in calendario appena due posticipi per la giornata di domani, e davvero non vediamo l’ora di conoscere tutti i verdetti per i gironi A, B e C. Pure in vista di questa appuntamento serve fare una precisazione: ricordato che chiaramente la Serie C sarà di nuovo in campo con un nuovo turno regolare già questo fine settimana, pure serve segnalare che ancora una volta non è un quadro completo quello che abbiamo davanti. Per colpa del maltempo come pure delle problematiche legate alla pandemia, sono ancora diversi i club che hanno alcuni incontri da recuperare: e pure non possiamo escludere oggi altri colpi di scena in tal senso. Ma per il momento non preoccupiamoci e andiamo a vedere nel dettaglio il programma di questo mercoledì, dedicato ai risultati della Serie C.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: IL CONTESTO E IL PROGRAMMA

Come abbiamo accennato prima, per questo mercoledì dedicato ai risultati di Serie C, il programma è davvero ricchissimo: vediamo che cosa succederà oggi per la 25^ giornata. Usiamo un criterio alfabetico e segnaliamo subito che per il girone A il primo fischio d’inizio sarà alle ore 12.30 con le sfide Novara-Livorno e Olbia-Piacenza: alle ore 15.00 sarà invece via per altre 4 partite, tra cui spicca il derby lombardo tra Renate e Albinoleffe, coi nerazzurri pronti a rifarsi dopo il pari con la Pro Patria (che gli è costata la leadership). Solo alle ore 17,30 sarà poi la volta delle sfide Lecco-Pontedera, Pistoiese-Carrarese e il derby tra Pergolettese e Como. Proseguendo vediamo che per il girone B il primo fischio d’inizio sarà solo alle ore 15.00, quando avranno luogo Fano-Cesena, Perugia-Legnago, Sambenedettese-Imolese e Virtus Verona-Ravenna. Il programma (che prevede due posticipi per giovedi) verrà completato solo con tre incontri alle ore 17.30, dove pure non potremo perderci la partita tra Carpi e Sudtirol, dove gli uomini di Vecchi, dopo anche l’ultimo stop, proveranno il sorpasso in vetta sul Padova. Concludiamo ricordando che per il girone C il primo via sarà dato solo alle ore 15.00, quando ad attenderci saranno ben cinque sfide, tra cui Ternana-Catania, match che vale punti di peso per la vetta del girone. Solo alle ore 17.30 sarà la volta di Catanzaro-Casertana, incontro dove i giallorossi vorranno confermare il trend positivo recentemente inaugurato. A chiudere il quadro dei risultati di Serie C saranno poi le sfide Avellino-Foggia e Bari-Monopoli, altri due big match da non perdersi.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICHE

GIRONE A

Ore 12:30 Novara-Livorno

Ore 12:30 Olbia-Piacenza

Ore 15:00 Giana Erminio Pro Sesto

Ore 15:00 Grosseto-Alessandria

Ore 15:00 Lucchese Pro Patria

Ore 15:00 Renate-AlbinoLeffe

Ore 17:30 Lecco-Pontedera

Ore 17:30 Pergolettese-Como

Ore 17:30 Pistoiese-Carrarese

CLASSIFICA

Como 49

Renate 47

Pro Vercelli 43

Lecco 40

Juventus U23, Alessandria, Pro Patria 39

Pontedera 36

AlbinoLeffe 33

Carrarese, Grosseto 32

Pro Sesto 30

Pergolettese, Novara 26

Piacenza, Pistoiese 25

Olbia 23

Giana Erminio 21

Livorno 18

Lucchese 17

GIRONE B

Ore 15:00 Fano-Cesena

Ore 15:00 Perugia-Legnago Salus

Ore 15:00 Sambenedettese-Imolese

Ore 15:00 Virtus Verona-Ravenna

Ore 17:30 Carpi-Südtirol

Ore 17:30 Padova-Arezzo

Ore 17:30 Triestina-Vis Pesaro

CLASSIFICA

Padova 50

Sudtirol 47

Perugia 43

Modena 41

Virtus Verona, Triestina 39

FeralpiSalò, Sambenedettese 38

Cesena 35

Mantova 33

Matelica 32

Carpi 28

Gubbio, Fermana 26

Vis Pesaro 23

Imolese, Legnago Salus 22

Fano 21

Ravenna 17

Arezzo 12

GIRONE C

Ore 15:00 Bisceglie-Viterbese

Ore 15:00 Teramo-Potenza

Ore 15:00 Ternana-Catania

Ore 15:00 Turris-Palermo

Ore 15:00 Virtus Francavilla-Paganese

Ore 17:30 Catanzaro-Casertana

Ore 20:30 Avellino-Foggia

Ore 20:30 Bari-Monopoli

CLASSIFICA

Ternana 56

Avellino 44

Bari 42

Catanzaro 38

Catania 37

Foggia 36

Teramo 34

Casertana, Palermo, Juve Stabia 30

Virtus Francavilla, Viterbese, Turris 28

Monopoli 24

Vibonese 22

Paganese 18

Potenza, Bisceglie 17

Cavese 16



© RIPRODUZIONE RISERVATA