RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: BENEVENTO PER RILANCIARSI

Grande sabato dedicato ai risultati Serie C, il 15 febbraio abbiamo altre 10 partite per la 27^ giornata con i tre gironi coinvolti, inizio dei match alle ore 15:00 e poi seconda fascia oraria che sarà alle ore 17:30. Iniziamo dal girone C, dove il Benevento vuole uscire dalla crisi: le streghe ormai sono in rottura prolungata, domenica scorsa l’esordio di Michele Pazienza è stato negativo – sconfitta contro la Juventus Next Gen – e possiamo dire attualmente che il Benevento sia ancora in corsa per la promozione diretta perché davanti non sempre si è corso con un grande passo, anche se oggi l’Audace Cerignola arriva con quattro vittorie in fila e può davvero sognare.

Il Benevento però è stato graziato, nell’ultimo turno, dalle sconfitte congiunte di Monopoli e Avellino: per questo motivo può ancora sperare in una ripresa, oggi però è fondamentale che i risultati Serie C portino in dote una vittoria e il contesto è sicuramente favorevole, si gioca in casa contro l’Acr Messina che, sia pure con 5 punti nelle ultime tre, è ancora in zona playout con la salvezza diretta a 5 lunghezze. Staremo dunque a vedere cosa succederà con i risultati Serie C per questo sabato dedicato alla 27^ giornata, non vediamo l’ora…

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: LA LOTTA NEL GIRONE A

Per i risultati Serie C possiamo anche andare a vedere quale sia lo scenario nel girone A, che presenta alcune partite davvero importanti. Una di queste a Crema, dove la Pergolettese capace di cambiare passo (tre vittorie in fila) ospita il Novara e potrebbe scavalcarlo in classifica, i cremaschi hanno iniziato questa 27^ giornata con soli due punti dal decimo posto e dunque i playoff sono un obiettivi sempre più concreto. Da valutare quali saranno i risultati di alcune rivali, almeno virtualmente: l’Alcione Milano ospita l’Arzignano che generalmente non ha fatto male nell’ultimo periodo, questa è sicuramente la partita che la Pergolettese deve maggiormente guardare.

Per gli altri risultati Serie C nel girone A si gioca in un contesto di bassa classifica: è delicatissima (e piena di storia) Pro Vercelli Triestina, i giuliani hanno vinto le ultime due e sognano di chiudere il gap per andare a prendersi la salvezza diretta, da questo punto di vista chiederanno un favore al Renate che, in crisi prolungata e sempre alla ricerca dei playoff che apparivano scontati fino a qualche settimana fa, ospita il Lecco in ripresa ma ancora in zona playout, un match che potrebbe dire molto sullo stato dell’arte di due squadre che speravano sicuramente di avere una classifica diversa.

RISULTATI SERIE C: 27^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 15:00 Alcione Milano Arzignano

Ore 15:00 Pergolettese Novara

Ore 15:00 Pro Patria Union Clodiense

Ore 15:00 Pro Vercelli Triestina

Ore 17:30 Renate Lecco

GIRONE B

Ore 15:00 Pianese Milan Futuro

Ore 17:30 Pontedera Carpi

Ore 17:30 Vis Pesaro Sestri Levante

GIRONE C

Ore 15:00 Benevento Acr Messina

Ore 17:30 Cavese Picerno

