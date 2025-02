RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: GIRONE C DA RIVEDERE!

Certamente nei risultati Serie C abbiamo un quadro che, anche a partire da domenica 23 febbraio quando prosegue la 28^ giornata, è tutto da rivedere nel girone C: ormai la situazione della Turris è compromessa e l’esclusione inevitabile dal campionato disegna una classifica tutta diversa perché, come succede in questi casi, viene disposto che vengano cancellate le partite della squadra in oggetto e, di conseguenza, i risultati da essa ottenuti. Risultati che sono diversi da squadra a squadra: per esempio, guardando la corsa alla promozione diretta, l’Avellino guadagna due punti sull’Audace Cerignola e dunque può sperare ancora di più.

A proposito di questo tema, bisogna considerare le due partite che oggi nei risultati Serie C riguardano questa lotta: abbiamo infatti l’Avellino che è impegnato nel derby sul campo di una Casertana che, anche se ancora in zona playout, sembra aver dato qualche segnale ultimamente, mentre il Benevento che non riesce più a vincere va a giocare a Latina contro una squadra la cui realtà è praticamente la stessa della Casertana, dunque stiamo parlando di due partite molto simili come scenario di partenza e sarà interessante vedere cosa ci dirà il campo per questi risultati Serie C.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: UNOI SCENARIO INTRICATO

Prendendo in esame i risultati Serie C bisogna anche dire che lo scenario è del tutto intricato nel girone A: ora, le prime due della classifica stanno disputando un campionato a parte mentre la Feralpisalò naviga ormai tranquilla in terza posizione, ma attenzione a quello che succede alle spalle di queste squadre. Prendiamo in esame la classifica a parità di partite, dunque prima che si scendesse in campo per questa 28^ giornata: ebbene tra il quarto posto dell’Albinoleffe e il sedicesimo del Lecco c’erano tredici squadre racchiuse in 13 punti. Davvero incredibile, e bisogna dire altro: i seriani oggi sarebbero alla fase nazionale dei playoff mentre i bluceleste dovrebbero giocare il playout.

Insomma: nel giro di poche ore può cambiare davvero tutto, per questo motivo le partite di oggi nei risultati Serie C sono ancora più interessanti ma occhio a quello che può succedere anche nelle zone più calde della classifica, dove il Caldiero Terme reduce dai cinque gol subiti nel derby contro la Virtus Verona si ritrova sempre penultimo e vuole se non altro evitare la retrocessione diretta dovendo tenere a bada l’Union Clodiense, ma oggi contro la Feralpisalò rischia naturalmente di peggiorare ancor più il suo scenario…

RISULTATI SERIE C: 28^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 15:00 Arzignano Virtus Verona

Ore 15:00 Caldiero Terme Feralpisalò

Ore 15:00 Triestina Alcione Milano

Ore 17:30 Lecco Pro Patria

GIRONE B

Ore 12:30 Milan Futuro Pescara

Ore 15:00 Carpi Pianese

Ore 15:00 Gubbio Legnago Salus

Ore 15:00 Spal Campobasso

GIRONE C

Ore 17:30 Casertana Avellino

Ore 17:30 Juventus Next Gen Giugliano

Ore 17:30 Latina Benevento

Ore 17:30 Turris Cavese

