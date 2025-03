RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: ENTELLA PER LA FUGA

Le dieci partite che si giocano sabato 1 marzo 2025 per i risultati Serie C prendono il via alle ore 15:00, e si tratterà di una sezione di 29^ giornata davvero interessante: tra le varie gare in programma oggi possiamo sicuramente segnalare Vis Pesaro Entella, perché i liguri sono al primo posto nella classifica del girone B e vanno a caccia di un ulteriore strappo per andare a prendersi una promozione diretta che è alla portata ma ancora tutta da costruire, visto che l’Entella ultimamente non sta trovando continuità e ci sono Ternana e Torres che, pericolosissime, puntano a operare un ribaltone che rimane del tutto possibile con ancora dieci turni da disputare.

Per di più oggi l’Entella è chiamata a un compito difficile nei risultati Serie C: i biancazzurri vanno al Tonino Benelli per sfidare la Vis Pesaro, quarta in classifica e in grande spolvero nonostante due pareggi nelle ultime due partite che hanno fatto perdere contatto dalle prime tre, ma sempre con la possibilità di arrivare direttamente alla fase nazionale dei playoff che, dopo stagioni non esattamente brillanti, sarebbe un grande traguardo. Tra poco allora scopriremo quello che succederà nei risultati Serie C, ma innanzitutto dobbiamo dire altro sui temi portanti di un sabato che può regalare davvero tante emozioni.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: GIRONE C IN BILICO

Ancora in ballo con i risultati Serie C, dobbiamo riprendere il discorso che facevamo già ieri riguardo al girone C perché, se venerdì sarebbe stato il turno della Turris, oggi sulla carta toccherebbe al Taranto che ospita il Catania. Ora, a livello di campo c’è davvero poco da dire: la retrocessione dei pugliesi è scontata ma soprattutto il futuro per questa società, che l’anno scorso aveva raggiunto la fase nazionale dei playoff, è ancora tutto da costruire e sarà complicato. Il problema è sul presente: la classifica del girone C è tutta da rivedere, le certezze che abbiamo avuto fino a oggi possono completamente sparire perché, togliendo i punti conquistati contro Turris e Taranto, inevitabilmente andrebbe a cambiare parecchio dello scenario attuale.

In questo contesto allora Altamura Latina può valere ancor più dei semplici tre punti che sono in palio: entrambe le squadre stanno lottando per allontanare definitivamente la zona playout ma entrambe avrebbero già 7 punti in meno in classifica, tra l’altro l’Altamura avrebbe sfidato la Turris a fine marzo e invece non lo farà, a questo punto però conta davvero poco perché appunto sarà come se queste due squadre non fossero mai scese in campo nel girone C, solo che in realtà lo hanno fatto sino a pochi giorni fa e dunque, ancora una volta, i risultati Serie C vivono uno scenario molto difficile.

RISULTATI SERIE C: 29^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 15:00 Pergolettese Lecco

Ore 15:00 Pro Patria Caldiero Terme

Ore 15:00 Virtus Verona Triestina

GIRONE B

Ore 15:00 Lucchese Carpi

Ore 15:00 Vis Pesaro Entella

Ore 17:40 Arezzo Sestri Levante

Ore 17:30 Pescara Spal

Ore 17:30 Pontedera Gubbio

GIRONE C

Ore 15:00 Altamura Latina

Ore 17:30 Taranto Crotone

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE DEI GIRONI SERIE C