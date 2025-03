RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: CONTINUA IL DUELLO VENETO!

Grande domenica in compagnia dei risultati Serie C, il 2 marzo 2025 ci sarà davvero tantissima carne al fuoco con le 13 partite inaugurate, come ormai consuetudine, da un lunch match delle 12:30 che sarà Avellino Juventus Next Gen. Scendono in campo a orari diversi Padova e Vicenza, che continuano la loro lotta per la promozione diretta: dopo che i biancoscudati si sono letteralmente salvati nella sfida diretta, pareggiando in pieno recupero, i punti di vantaggio sono rimasti 6 ma la 29^ giornata appare favorevole al Vicenza, perché il Padova è ospite della Feralpisalò che, sia pure staccatissima, occupa la terza posizione in classifica ed è una squadra che avrebbe potuto giocarsi la promozione immediata.

Diciamo che i Leoni del Garda non si dovrebbero spostare dal terzo posto, ma intanto ci provano; la capolista quindi rischia, più semplice il compito del Vicenza che sarà in casa in un altro derby contro l’Arzignano, dunque attenzione perché un girone A che sembrava chiuso potrebbe incredibilmente riaprirsi come del resto era già accaduto, adesso però per i risultati Serie C dobbiamo valutare cosa bolla in pentola negli altri due gironi che allo stesso modo regaleranno tante emozioni, cambiando anche le classifiche dopo questa 29^ giornata.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: RESA DEI CONTI A TERNI

Dopo il girone A, ecco per i risultati Serie C un girone B nel quale potremmo parlare di resa dei conti: il big match è Ternana Torres e lo scenario è quello di capire quale delle due squadre possa essere la vera inseguitrice dell’Entella, continuando a credere nella promozione diretta. Posto che un pareggio sarebbe poco utile ad entrambe, per il momento la Ternana è messa meglio ma la differenza è davvero minima anche considerando la penalizzazione sulla classifica delle fere, la Torres oggi può sperare di fare il colpo al Liberati e operare il sorpasso, andando a prendersi un secondo posto che sarebbe molto diverso da quello occupato l’anno scorso, molto staccata dal dominante Cesena.

Sempre nel girone B, ma in tutt’altro contesto di graduatoria, Legnago Salus Milan Futuro è una partita delicatissima per la salvezza: i veneti sono ultimi in classifica ma con una vittoria aggancerebbero i giovani rossoneri, che hanno appena cambiato allenatore e, reduci da tre sconfitte, rischiano seriamente di retrocedere e quindi di perdere immediatamente il diritto a schierare la loro squadra Under 23. Questo, nel momento in cui anche l’Inter ha annunciato la nascita del progetto giovanile, sarebbe deleterio per una serie di ragioni ma c’è sempre la possibilità di prendersi una vittoria esterna che naturalmente cambierebbe tutto lo scenario.

RISULTATI SERIE C: 29^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 17:30 Albinoleffe Novara

Ore 17:30 Vicenza Arzignano

Ore 19:30 Feralpisalò Padova

GIRONE B

Ore 15:00 Legnago Salus Milan Futuro

Ore 15:00 Pianese Rimini

Ore 15:00 Ternana Torres

Ore 17:30 Campobasso Pineto

GIRONE C

Ore 12:30 Avellino Juventus Next Gen

Ore 15:00 Audace Cerignola Trapani

Ore 15:00 Catania Foggia

Ore 15:00 Monopoli Acr Messina

Ore 17:30 Benevento Sorrento

Ore 17:30 Potenza Picerno

