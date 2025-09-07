Risultati Serie C, classifiche: diretta gol live score delle partite che domenica 7 settembre si giocano per la terza giornata di campionato.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: TRIESTINA ALLA RICERCA DEL PRIMO SUCCESSO

Risultati Serie C: è scattato da pochissimo il kick-off per il primo blocco di partite che compone il programma odierno della terza serie del calcio italiano, con in campo sei squadre, tutte nel competitivo Girone A. In attesa dei match che si disputeranno a partire dalle 17.30, infatti, sono in campo Novara e Trento, per uno degli incroci più interessanti di giornata e che vedono i piemontesi alla ricerca del primo squillo dopo aver rimediamo altrettanti pareggi nelle prime due uscite; di fronte la compagine gialloblù, reduce da un KO casalingo ma che sopravanza gli azzurri in classifica di una sola lunghezza e dunque vuole evitare il sorpasso oltre che la seconda sconfitta di fila.

Nelle altre due gare cominciate pochi istanti fa, troviamo la sfida tra il Lecco e la matricola Dolomiti Bellunesi, imbattuta finora: i blucelesti sono a quota quattro e vogliono tornare a vincere dopo il deludente pari in trasferta contro la Triestina ma dovranno vedersela con la formazione veneta guidata dall’esperto Salvatore Burrai e alla ricerca del primo, storico successo in Serie C. Chiude il quadro delle partite che hanno avuto inizio alle ore 15 proprio la gara tra la formazione alabardata di Giuseppe Marino e l’Ospitaletto Franciacorta: un punto per entrambe dopo le prime due uscite ma, a differenza della compagine bresciana di Andrea Quaresmini, la Triestina è zavorrata da un -6 in classifica e con la nube di nuove, possibili penalizzazioni, fare tre punti è quasi un obbligo. (agg. di R. G. Flore)

SI VA IN CAMPO!

Siamo pronti a vivere il quadro dei risultati Serie C per questa intrigante domenica, tra sorprese, conferme e delusioni il campionato di terza divisione è arrivato alla sua terza giornata e, come abbiamo già visto, l’Arzignano che oggi va a Vicenza è primo in classifica nel girone A con due vittorie su due, dunque se bisogna parlare di squadre che stanno facendo meglio di quanto ipotizzato bisogna per forza citare i gialloblu. Dopo aver superato il primo turno di Coppa Italia Serie C, contro la Triestina, l’Arzignano ha battuto l’Union Brescia in trasferta e la Virtus Verona in casa: due successi di misura, ma entrambi di prestigio.

Se pensiamo che l’anno scorso aveva dovuto aspettare la quinta giornata per ottenere la prima vittoria (contro l’Union Clodiense), raccogliendo appena un punto nei quattro turni precedenti, ecco che la sorpresa è servita; è anche vero che al termine della stagione regolare l’Arzignano Valchiampo si è classificato al decimo posto e dunque si è qualificato ai playoff, ma qui stiamo parlando, anche se solo dopo due weekend, di una squadra che potrebbe correre per la promozione. Scopriremo se sarà così, intanto arriverà un colpaccio al Romeo Menti? I risultati Serie C di oggi stanno per fornirci la risposta! (agg. di Claudio Franceschini)

TRE GIRONI DA VIVERE!

Ben 14 le partite che i risultati Serie C ci propongono domenica 7 settembre: prosegue dunque il programma della terza giornata, e la terza divisione questo weekend è grande protagonista essendo che i due campionati principali sono fermi per gli impegni delle nazionali, nelle qualificazioni Mondiali.

Siamo solo all’inizio della stagione, ma qualche indicazione interessante dai risultati Serie C è già arrivata; oggi poi in campo avremo tante partite interessanti, ad esempio il derby calabrese nel girone C tra il Crotone e il Cosenza, entrambe con ambizioni da promozione e gli squali scintillanti una settimana fa.

Ancora, nel girone B l’incrocio tra due neopromosse come Sambenedettese e Forlì, che innanzitutto devono guardare alla corsa per la salvezza ma lungo la strada potrebbero anche pensare a qualcosa in più; e poi tanto altro ancora, che andremo a vedere.

Va ricordato che i risultati Serie C hanno iniziato a essere protagonisti già nel primo pomeriggio, pertanto oggi le prime tre partite saranno alle ore 15:00 e poi ne vivremo cinque alle ore 17:30, le ultime sei invece andranno in scena in prima serata e cioè alle ore 20:30. Adesso, spazio ad altre analisi per quanto riguarda questa interessante domenica.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: LE PARTITE DEL GIORNO

Andiamo dunque a valutare quello che potremo vedere nei risultati Serie C di oggi, nel girone A ad esempio abbiamo l’Arzignano che è capolista a punteggio pieno e ha una bella occasione per confermare uno straripante avvio nel derby di Vicenza, contro un LaneRossi che è forse il principale candidato alla promozione ma che dopo il 5-0 dell’esordio è stato bloccato sul pareggio alla seconda giornata, non ha ancora subito gol ma deve già inseguire per quanto sia presto tracciare bilanci. In alta classifica anche il Lecco, che ospita la Dolomiti Bellunesi; quest’ultima si è già tolta lo sfizio della prima, storica vittoria.

Il girone B per i risultati Serie C si è invece aperto con il solo Arezzo capace di vincere le prime due partite della stagione; Pineto e Sambenedettese, tra le squadre che vedremo all’opera oggi, sono tra le prime inseguitrici degli amaranto mentre in fondo non hanno ancora fatto punti (né segnato un gol) Ternana e Pontedera, e questo è certamente uno scenario sorprendente soprattutto per le fere, se pensiamo che lo scorso anno sono arrivate sino ai rigori della finale playoff. Insomma, di carne al fuoco ne abbiamo e adesso arriverà il momento di scoprire insieme cosa succederà sui campi, tra poco per i risultati Serie C si gioca!

RISULTATI SERIE C: 3^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 15:00 Lecco Dolomiti Bellunesi (0-0)

Ore 15:00 Novara Trento (0-0)

Ore 15:00 Triestina Ospitaletto (0-0)

Ore 17:30 Giana Erminio Pro Patria

Ore 17:30 Vicenza Arzignano

GIRONE B

Ore 17:30 Pineto Pontedera

Ore 17:30 Ravenna Bra

Ore 20:30 Livorno Guidonia

Ore 20:30 Rimini Ternana

Ore 20:30 Sambenedettese Forlì

GIRONE C

Ore 17:30 Crotone Cosenza

Ore 20:30 Altamura Cavese

Ore 20:30 Audace Cerignola Siracusa

Ore 20:30 Latina Picerno

