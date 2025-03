RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: PROGRAMMA RICCHISSIMO!

È un calendario davvero ricco quello che i risultati Serie C ci presentano per questa domenica 16 marzo, frutto ovviamente del turno infrasettimanale che abbiamo appena vissuto: con Atalanta U23 Feralpisalò alle ore 12:30 viene di fatto inaugurato un giorno con 16 partite, che sarebbero anche state 18 se non fosse stato per l’esclusione di Taranto e Turris che purtroppo ha condizionato in maniera anche pesante il girone C.

Basti pensare che adesso l’Audace Cerignola si trova ad avere un solo punto di vantaggio sull’Avellino che, in grande striscia, è ancor più in corsa per la promozione diretta di quanto fosse prima dell’intervento della giustizia sportiva.

Ad ogni modo il programma è ampio, dal lunch match arriveremo ad avere anche tre partite in serata e quindi saranno 12 quelle che vivremo tra le 15:00 e le 17:15.

Al netto degli orari è chiaro che per questi risultati Serie C ci sia tantissima carne al fuoco: nel girone A il big match è proprio quello di Caravaggio anche se per la Feralpisalò ormai conta relativamente.

E’ invece l’Atalanta U23 a doversi prendere una vittoria per evitare che la sua qualificazione ai playoff sia messa a rischio, dunque sarà importante valutare anche quello che succederà nelle partite che si giocheranno in seguito, sicuramente da tenere d’occhio Arzignano Giana Erminio ma anche gli impegni esterni di Renate, Novara e Albinoleffe.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: VERSO L’ESITO DELLE SFIDE

Siamo quasi pronti a vivere i risultati Serie C, come abbiamo detto ancora una volta è condizionato un girone C che negli ultimi anni aveva già vissuto esclusioni in corso d’opera (ricordiamo Trapani e Catania) e che ora ne ha avute addirittura due

Dopo il Taranto anche la Turris ha detto stop e, se le fortissime penalizzazioni avevano dato un quadro abbastanza chiaro della situazione, comunque la presenza in campo garantiva se non altro un regolare svolgimento delle partite, almeno finchè i giocatori si sono messi in sciopero e si è arrivati all’ultimo atto di quella che è l’ennesima sconfitta di tutto il movimento.

Peccato, soprattutto perché adesso ovviamente ci sono alcune squadre che hanno tratto vantaggio dalla cancellazione di Taranto e Turris e altre, come appunto l’Audace Cerignola, che rischiano di vedere sfumati i loro obiettivi.

Giusto o meno che sia bisogna adesso procedere con questa situazione fino a che i risultati Serie C ci condurranno alla conclusione della stagione regolare, poi sarà tempo di tirare le somme e anche stabilire quello che succederà, sempre nel girone C, in merito alle retrocessioni perché possiamo dire nei fatti che due siano già avvenute, e dunque allora potrebbe esserci spazio solo per una sul campo.

RISULTATI SERIE C: 32^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 12:30 Atalanta U23 Feralpisalò

Ore 15:00 Lumezzane Renate

Ore 17:30 Caldiero Terme Novara

Ore 17:30 Pro Vercelli Virtus Verona

Ore 17:30 Triestina Pro Patria

Ore 17:30 Union Clodiense Albinoleffe

Ore 20:30 Arzignano Giana Erminio

GIRONE B

Ore 15:00 Pianese Torres

Ore 15:00 Rimini Gubbio

GIRONE C

Ore 15:00 Crotone Audace Cerignola

Ore 15:00 Foggia Cavese

Ore 15:00 Latina Juventus Next Gen

Ore 15:00 Picerno Monopoli

Ore 17:30 Trapani Giugliano

Ore 19:30 Acr Messina Catania

Ore 20:30 Casertana Sorrento

