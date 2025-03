RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: SI COMINCIA!

Comincia il sabato in compagnia dei risultati Serie C, un focus sul Milan Futuro ci dice di come questa squadra non vinca dal primo febbraio e abbia raccolto solo il blitz di Ferrara in tutto il girone di ritorno, nel quale ha raccolto 8 punti (in 13 giornate) e soprattutto facendo parecchia fatica in attacco, la squadra infatti ha realizzato appena 27 gol (peggio fanno solo Legnago Salus e Sestri Levante) e nel corso del calciomercato invernale ha anche perso il “cannoniere” Kevin Zeroli, ceduto in prestito al Monza (comunque per il talento della nostra Under 20 le reti all’attivo erano solo 4).

Sappiamo che il Milan Futuro ha anche cambiato allenatore: esonerato Daniele Bonera che aveva raccolto 21 punti in 28 giornate, con Massimo Oddo alla guida i rossoneri hanno pareggiato in casa contro Perugia e Pontedera perdendo invece una partita sanguinosa contro il Legnago Salus e poi anche a Pineto, dunque la situazione non è cambiata più di tanto. All’inizio di aprire la sfida sul campo del Sestri Levante rischia di diventare decisiva per evitare almeno la retrocessione diretta, oggi ad Arezzo serve una prova di carattere: mettiamoci comodi, per i risultati Serie C finalmente si comincia a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

CACCIA A PLAYOFF E SALVEZZA!

Con i risultati Serie C si procede a passo spedito verso la conclusione della stagione regolare, sabato 22 marzo si giocano altre partite per la 33^ giornata e in totale, con tutti i gironi coinvolti, avremo 13 sfide. La particolarità, volendo approfondire, è che almeno oggi non sono coinvolte squadre in lotta per la promozione in Serie B, dunque avremo altri contesti che sono comunque altrettanto importanti, perché parliamo della corsa ai playoff e di quella, in certi casi delicatissima, per la salvezza o comunque per arrivare a giocare lo spareggio.

Nel girone A per esempio la Triestina rischia parecchio: fa visita alla Giana Erminio e si trova ancora in zona playout, con gli stessi punti di una Pro Vercelli che non vince ormai da tempo e gioca sul campo dell’Alcione Milano, una delle sorprese di questo campionato anche se a secco da tre giornate e in calo nelle ultime settimane. Da valutare poi la Pro Patria, terzultima e staccata di 7 punti dalle due squadre di cui sopra: i risultati Serie C ci dicono di un impegno casalingo contro l’Atalanta U23, giusto settimana scorsa tornata a una vittoria fondamentale (e contro la Feralpisalò terza nel girone) per blindare una posizione ai playoff diventata improvvisamente non certa.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: GIRONE B DELICATO

Anche nel girone B i risultati Serie C propongono uno scenario che nella zona calda della classifica è parecchio delicato: il pareggio ottenuto nell’ultimo turno dal Milan Futuro ha lasciato Sestri Levante e Legnago Salus in fondo alla classifica ma naturalmente i giovani rossoneri, oggi ospiti di un Arezzo sesto e in piena zona playoff, rischiano tantissimo anche oggi così come la Lucchese, che ha ricevuto una mazzata dal Giudice Sportivo (6 punti di penalizzazione) e, pur avendo un margine utile per evitare guai peggiori, dovrebbe a oggi disputare lo spareggio, ma soprattutto essendo a Legnago potrebbe peggiorare la sua situazione.

Dovrebbero invece essere fuori dai guai Campobasso e Pontedera, almeno secondo la classifica: rendimenti alterni per entrambe le squadre, i molisani in particolare hanno sognato a lungo di poter giocare i playoff ma il contesto attuale ci dice che probabilmente non ci arriveranno, tutto sommato anche una salvezza senza troppi affanni sarà considerato un risultato positivo e oggi intanto si potrebbe provare ad avvicinare la posizione del Carpi, che però negli ultimi quattro risultati Serie C ha raccolto 8 punti e dunque è in ripresa. Si tratta di stabilire cosa ci diranno i campi, tra poco inizieranno queste partite del sabato e avremo il quadro completo della situazione.

RISULTATI SERIE C: 33^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 15:00 Giana Erminio Triestina 0-0

Ore 17:30 Alcione Milano Pro Vercelli

Ore 17:30 Renate Union Clodiense

GIRONE B

Ore 15:00 Campobasso Carpi 0-0

Ore 15:00 Torres Rimini 0-0

Ore 15:00 Vis Pesaro Pianese 0-0

Ore 17:30 Legnago Salus Lucchese

Ore 17:30 Pontedera Ascoli

Ore 19:30 Arezzo Milan Futuro

GIRONE C

Ore 15:00 Cavese Trapani 0-0

Ore 15:00 Sorrento Latina 0-0

Ore 17:30 Juventus Next Gen Foggia

