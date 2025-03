RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: IL MILAN FUTURO TREMA!

Prosegue lo spettacolo dei risultati Serie C, con i suoi tre gironi che stanno per vivere la grande conclusione della stagione regolare: sabato 29 marzo la 34^ giornata ci presenta dieci partite, cominciamo dal girone B nel quale il Milan Futuro ospita il Campobasso in uno scenario davvero critico, perché l’ultima sconfitta subita ad Arezzo ha fatto precipitare i giovani rossoneri all’ultimo posto in classifica. La salvezza immediata è ormai impossibile: il Milan Futuro dovrebbe recuperare 13 punti in cinque giornate e dunque lo scenario parlerebbe comunque di spareggio, ma anche questo è da andare a prendere.

In questo momento infatti i rossoneri sarebbero retrocessi in Serie D. Consola poco il fatto di poter comunque proseguire nel progetto seconda squadra anche in quarta divisione: scendere di categoria nel primo anno di vita non sarebbe chiaramente un bel messaggio, anche volendo considerare che i risultati Serie C per il Milan Futuro non siano esattamente il principale obiettivo, almeno secondo lo spirito che anima la comparsa di queste compagini. Vedremo comunque cosa succederà oggi: il Campobasso è virtualmente salvo e si gioca il posto nei playoff, ha vinto due partite nelle ultime cinque ma prima aveva attraversato una crisi profonda.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: BIG SCONTENTE

In campo oggi per i risultati Serie C ci sono anche due squadre che potremmo definire big scontente: sia il Pescara che il Crotone partivano con propositi di promozione, il Delfino è stato anche in testa alla classifica del girone B e ha dato la sensazione di poter andare in fuga, ma poi si è improvvisamente bloccato e adesso è quarto, certo di giocare i playoff e vicino alla fase nazionale diretta ma certamente con tanto rammarico per come sono andate le cose, tra l’altro attenzione perché dopo due vittorie il Pescara ha fatto un punto in due partite e oggi ha una partita importante contro l’Arezzo, che sbancando l’Adriatico potrebbe tornare a -3.

Stessa situazione per il Crotone, che è quarto nella classifica del girone C: per gli squali la promozione diretta è ormai un miraggio, resta la consolazione dei playoff che però sono tutt’altro che abbordabili, perché ci sono tante squadre combattive e che potrebbero arrivare maggiormente in forma alle partite da dentro o fuori. Il Crotone ad ogni buon conto potrebbe ancora andare a prendersi il terzo posto, esattamente come il Pescara: oggi allo Scida arriva il Latina e dunque il calendario, per i risultati Serie C, fornisce un buon appiglio alla squadra calabrese che però sperava di condurre un campionato diverso, anche in forza dei tanti rallentamenti che ci sono stati nelle prime posizioni della classifica.

RISULTATI SERIE C: 34^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 15:00 Triestina Feralpisalò

Ore 17:30 Alcione Milano Pergolettese

Ore 17:30 Union Clodiense Novara

GIRONE B

Ore 15:00 Milan Futuro Campobasso

Ore 15:00 Pescara Arezzo

Ore 17:30 Carpi Gubbio

GIRONE C

Ore 15:00 Acr Messina Altamura

Ore 15:00 Crotone Latina

Ore 17:30 Casertana Foggia

Ore 17:30 Picerno Sorrento

