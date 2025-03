RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: IL PADOVA TREMA!

Trema il Padova nei risultati Serie C: domenica 30 marzo prosegue il programma della 34^ giornata con 13 partite a farci compagnia, e si comincia alle ore 12:30 proprio con la sfida dei biancoscudati che sono a Caravaggio contro l’Atalanta U23. Gara da brividi per la prima in classifica del girone A: la giovane Dea è tornata alla vittoria e ha bisogno di punti per blindare la partecipazione ai playoff, ha grande qualità e non concederà sconti ad un Padova che, perdendo a Novara la terza trasferta consecutiva, si è visto cancellare praticamente tutto il margine che aveva sul Vicenza, che infatti adesso deve recuperare un solo punto.

Incredibile ma vero, la capolista aveva un vantaggio netto ma il merito del LaneRossi è stato quello di non mollare mai, oggi pomeriggio la trasferta sul campo della pericolante Pro Vercelli potrebbe sancire quello che sarebbe un ribaltone francamente clamoroso, con il Padova che ancora una volta rischia di perdere la promozione diretta e questa volta nel modo peggiore. Vedremo, i risultati Serie C forniscono tanti altri spunti e, aspettando che le partite si giochino, dobbiamo parlare di un altro girone nel quale la corsa alla salita immediata in Serie B è più viva che mai e può regalarci davvero tante sorprese.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: L’ALTRA SFIDA PROMOZIONE

Stiamo parlando del girone C, che nei risultati Serie C di oggi propone le prime tre squadre della classifica: dopo la grande serie di vittorie l’Audace Cerignola ha rallentato, e ha così permesso all’Avellino di operare il sorpasso in vetta. Gli irpini, agevolati anche da come la graduatoria è stata ridisegnata con le esclusioni di Taranto e Turris, adesso ha due punti di vantaggio: essendo in volo (sei vittorie consecutive, ma anche otto nelle ultime nove e, allargando il quadro, undici in 14 gare), adesso è favorito per la promozione diretta anche se questa sera può rischiare contro il Benevento, tornato nelle mani di Gaetano Auteri e tristemente fuori dalla lotta.

La partita importantissima si gioca però in casa dell’Audace Cerignola, dove la ex capolista ospita il Monopoli: i gabbiani sono a 7 punti dal primo posto dell’Avellino, naturalmente il distacco c’è e il Monopoli non è padrone del suo destino, ma intanto vincendo il big match potrebbe mettere pressione in vista delle ultime giornate del girone C, tenendo anche conto del fatto che tra due settimane andrà proprio al Partenio e potrebbe sognare in grande. I risultati Serie C stanno nuovamente per farci compagnia, non ci resta dunque che lasciare ogni discorso ai campi che come sempre diranno la loro.

RISULTATI SERIE C: 34^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 12:30 Atalanta U23 Padova

Ore 15:00 Pro Vercelli Vicenza

Ore 17:30 Lumezzane Caldiero Terme

Ore 17:30 Trento Albinoleffe

Ore 17:30 Virtus Verona Pro Patria

GIRONE B

Ore 15:00 Ascoli Vis Pesaro

Ore 15:00 Lucchese Ternana

Ore 15:00 Rimini Sestri Levante

Ore 17:30 Spal Legnago Salus

GIRONE C

Ore 15:00 Audace Cerignola Monopoli

Ore 15:00 Trapani Catania

Ore 17:30 Potenza Giugliano

Ore 19:30 Avellino Benevento

