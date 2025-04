RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: IL DUELLO PER LA PROMOZIONE!

Si torna in campo per i risultati Serie C, e domenica 13 aprile le 13 partite previste per la 36^ giornata sono ricche di spunti. Cominciamo naturalmente dal girone A, dove continua lo straordinario duello per la promozione: il Vicenza ha operato il ribaltone sul Padova – ad un certo punto aveva 10 punti di ritardo, e in generale il margine dei biancoscudati è sempre stato ampio – e adesso è artefice del suo destino dovendo però stare attento a non fare passi falsi, ad esempio oggi con la trasferta sul campo di una Virtus Verona che sta facendo benissimo, è quasi certa dei playoff e potrebbe anche andare a prendersi direttamente la fase nazionale.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Pari a Perugia, ok Lecco: Diretta gol live score (oggi 12 aprile 2025)

Il Padova invece è ospite della Triestina: senza la penalizzazione gli alabardati sarebbero ad un passo dalla salvezza, invece devono ancora andare a prenderla e in questo momento dovrebbero giocare lo spareggio, l’esito della partita del Nereo Rocco si incrocia con quella del Voltini perché la Pergolettese gioca contro la Giana Erminio, che punta il quarto posto e vuole riscattare la sconfitta nella finale di Coppa Italia Serie C. Sarà dunque una giornata intensa nel girone A, ma i risultati Serie C presentano naturalmente altri spunti di riflessione e allora possiamo andare a vederli passo dopo passo, aspettando che si giochino le partite.

Risultati serie C, classifica/ Arzignano in rimonta! Diretta gol live score 36^ giornata, 11 aprile 2025

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: QUASI FATTA PER L’ENTELLA

I risultati Serie C ci dicono invece che per l’Entella è quasi fatta: nel girone B i liguri hanno strappato nelle ultime giornate, la Ternana ormai sarebbe fuori dai giochi anche senza il -2 in classifica e l’incredibile esonero di Ignazio Abate non è servito almeno per il momento, la sconfitta subita da Fabio Liverani all’esordio ha portato l’Entella a un +8 che è chiaramente una sentenza. La promozione biancazzurra può arrivare oggi: la capolista gioca a Chiavari contro l’Arezzo, in corsa con Pescara, Vis Pesaro e Pineto per la fase nazionale dei playoff potendo anche andare a insidiare la Torres, che invece è terza e va a giocare ad Ascoli.

DIRETTA/ Pescara Arezzo (risultato finale 0-1) video streaming tv: la decide Tavernelli! (9 aprile 2025)

La Ternana sarà di scena a Solbiate Arno contro il Milan Futuro che, vincendo le ultime due partite in maniera rocambolesca, ha scacciato i fantasmi della retrocessione diretta ma sarà comunque costretto a giocare il playout, attualmente contro la Spal e godendo del fattore campo. Da questo punto di vista però le ultime giornate saranno decisive, perché la classifica è corta: la Lucchese però spera di evitare lo spareggio (contro Sestri Levante o Legnago Salus) mettendo i punti di distanza necessari. Sarà insomma una grande domenica quella in compagnia dei risultati Serie C, non abbiamo da fare altro che accomodarci e aspettare che, con il lunch match che sarà proprio Milan Futuro Ternana, si scenda in campo.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: 36^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 15:00 Triestina Padova

Ore 15:00 Virtus Verona Vicenza

Ore 17:30 Pergolettese Giana Erminio

GIRONE B

Ore 12:30 Milan Futuro Ternana

Ore 15:00 Ascoli Torres

Ore 15:00 Entella Arezzo

Ore 15:00 Lucchese Vis Pesaro

Ore 15:00 Pescara Gubbio

Ore 17:30 Rimini Campobasso

GIRONE C

Ore 17:30 Potenza Casertana

Ore 17:30 Trapani Altamura

Ore 19:30 Audace Cerignola Benevento

Ore 19:30 Avellino Monopoli

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE DEI GIRONI SERIE C