Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score delle partite (37^ giornata)

RISULTATI SERIE C: LA PENULTIMA GIORNATA!

Per la 37^ e penultima giornata, i risultati di Serie C hanno una veste nuova che riguarda il calendario: avremo infatti la contemporaneità nei singoli gironi, il che significa che in tre diverse fasce orarie avremo blocchi di partite che ci terranno compagnia. Nello specifico: alle ore 15:00 si partirà con il girone A, alle ore 17:30 vivremo l’intero programma del girone C mentre alle ore 20:30 sarà il turno del girone B. L’entusiasmo è alle stelle: forse dei gironi quello che riguarda il Centro-Sud è il più definito, con la Ternana ampiamente promossa ma anche le posizioni per playoff e playout abbastanza cristallizzate salvo eccezioni.

Favolose invece le lotte per la promozione nei gironi A e B, soprattutto in questo secondo raggruppamento che nell’ultima giornata ha vissuto un ribaltone. Vedremo quello che succederà; le partite cui assisteremo sono davvero tante e allora è giunto il momento di lanciarci nell’analisi dei risultati di Serie C, provando a capire quello che potrebbe succedere sui vari campi e, di conseguenza, quali potrebbero essere gli esiti delle classifiche che si stanno ancora definendo, quando mancano 180 minuti al termine di una stagione regolare che ha riservato ben più di una sorpresa.

RISULTATI SERIE C: CLASSIFICHE, SITUAZIONE E CONTESTO

Chiaramente, nel quadro dei risultati di Serie C per domenica 25 aprile non possiamo non citare Como Alessandria: è la partita che vale la promozione diretta in Serie B, i lariani ci arrivano con il vantaggio in classifica ma i grigi hanno dalla loro parte l’entusiasmo per una clamorosa striscia di vittorie che li ha portati ad avere una posizione che forse nemmeno loro speravano di ottenere. Nel girone B il ribaltone di cui parlavamo ha riguardato il doppio sorpasso del Perugia, che sembrava spacciato ma invece ora guarda Padova e Sudtirol dall’alto in basso e potrebbe davvero prendersi la promozione immediata. Nel girone C invece la Ternana ha dominato con un passo impossibile da tenere per le avversarie; restano da definire il secondo posto, con il Catanzaro che può rimontare sull’Avellino, e le ultime posizioni ai playoff mentre anche in coda sembra davvero tutto definito. A proposito: per la retrocessione, negli altri due gironi i conti non sono fatti e allora aspettiamoci grandi battaglie anche per le ultime piazze delle tre classifiche, sicuramente ne vedremo delle belle…

RISULTATI SERIE C: 37^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 15:00 Albinoleffe Pontedera

Ore 15:00 Como Alessandria

Ore 15:00 Juventus U23 Carrarese

Ore 15:00 Lucchese Lecco

Ore 15:00 Olbia Novara

Ore 15:00 Pergolettese Giana Erminio

Ore 15:00 Pistoiese Grosseto

Ore 15:00 Pro Patria Livorno

Ore 15:00 Pro Sesto Renate

Ore 15:00 Pro Vercelli Piacenza

CLASSIFICA GIRONE A

Como 69

Alessandria 68

Pro Vercelli, Renate 61

Pro Patria, Lecco 57

Albinoleffe 53

Pontedera 50

Juventus U23, Novara, Grosseto 48

Olbia 45

Pergolettese, Piacenza, Carrarese 43

Giana Erminio 40

Pro Sesto 39

Pistoiese 31

Lucchese 28

Livorno (-8) 25

GIRONE B

Ore 20:30 Fano Triestina

Ore 20:30 Arezzo Ravenna

Ore 20:30 Carpi Padova

Ore 20:30 Fermana Virtus Verona

Ore 20:30 Imolese Gubbio

Ore 20:30 Mantova Vis Pesaro

Ore 20:30 Modena Legnago Salus

Ore 20:30 Perugia Matelica

Ore 20:30 Sambenedettese Feralpisalò

Ore 20:30 Sudtirol Cesena

CLASSIFICA GIRONE B

Perugia, Padova 73

Sudtirol 71

Modena 66

Feralpisalò 59

Triestina 57

Cesena, Matelica, Sambenedettese 53

Mantova 48

Gubbio, Virtus Verona 45

Fermana 42

Carpi 41

Vis Pesaro 38

Legnago Salus 35

Imolese, Fano 32

Arezzo 28

Ravenna 26

GIRONE C

Ore 17:30 Avellino Teramo

Ore 17:30 Bisceglie Vibonese

Ore 17:30 Catania Casertana

Ore 17:30 Juve Stabia Foggia

Ore 17:30 Monopoli Ternana

Ore 17:30 Paganese Potenza

Ore 17:30 Palermo Cavese

Ore 17:30 Turris Bari

Ore 17:30 Viterbese Catanzaro

CLASSIFICA GIRONE C

Ternana 87

Avellino 66

Catanzaro 61

Bari 60

Catania (-2), Juve Stabia 55

Teramo 48

Foggia, Palermo 47

Casertana 44

Viterbese, Monopoli 40

Virtus Francavilla, Potenza 48

Vibonese, Turris 35

Paganese 30

Bisceglie 27

Cavese 19



