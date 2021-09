Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score delle partite (4^ giornata)

RISULTATI SERIE C: LE PARTITE DI OGGI

I risultati Serie C saranno grandi protagonisti oggi, domenica 19 settembre 2021, perché nelle prossime ore vivremo la bellezza di 25 partite della quarta giornata dei tre gironi del campionato di Serie C 2021-2022, che naturalmente sta entrando sempre più nel vivo della stagione regolare. Il cammino sarà lunghissimo, le prime tre giornate ci hanno già fornito alcune indicazioni da non sottovalutare, che però andranno confermate per chi finora ha fatto bene, oppure smentite e migliorate per chi deve provare a riscattare una falsa partenza che rischia di diventare primo accenno di crisi. Ci sono già stati vari anticipi ieri, adesso però andiamo a scoprire quello che ci attende oggi per i risultati Serie C e per i riflessi che le partite avranno sulle classifiche dei tre gironi di Serie C.

Cominciando come sempre in ordine alfabetico, questo è il programma della domenica nel girone A, che vivrà la bellezza di nove partite spalmate su tre differenti fasce orarie: alle ore 14.30 si comincerà con le prime quattro partite Padova Triestina, Piacenza Pro Patria, Sudtirol Pergolettese e Trento Giana Erminio; altrettanti incontri saranno in programma alle ore 17.30, quando potremo seguire AlbinoLeffe Mantova, Juventus U23 Pro Vercelli, Lecco FeralpiSalò e Seregno Renate, mentre alle ore 20.30 calerà il sipario con il posticipo e derby Virtus Verona Legnago Salus.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICHE: TUTTE LE PARTITE

Proseguiamo poi la presentazione dei risultati Serie C con il girone B, nel quale otto partite su dieci sono attese oggi: la particolarità per il girone che rappresenta l’Italia centrale è che saranno tutte fissate per le ore 17.30. Ci attende dunque un tardo pomeriggio davvero spettacolare in questo gruppo, grazie agli incontri Ancona/Matelica Pontedera, Carrarese Grosseto, Fermana Modena, Imolese Siena, Lucchese Olbia, Montevarchi Pescara, Teramo Vis Pesaro e Viterbese Cesena.

Per il girone C avremo invece di nuovo otto partite in programma, ma in questo caso quasi tutte saranno collocate già nel primo pomeriggio. Il via sarà dunque alle ore 14.30 con Catania Bari, Latina Foggia, Messina Virtus Francavilla, Paganese Taranto, Palermo Catanzaro, Potenza Monterosi e Turris Picerno, mentre alle ore 17.30 resterà da disputare solamente un posticipo, cioè Fidelis Andria Vibonese.

RISULTATI SERIE C, 4^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 14.30

Padova Triestina

Piacenza Pro Patria

Sudtirol Pergolettese

Trento Giana Erminio

Ore 17.30

AlbinoLeffe Mantova

Juventus U23 Pro Vercelli

Lecco FeralpiSalò

Seregno Renate

Ore 20.30

Virtus Verona Legnago Salus

CLASSIFICA GIRONE A

Padova, Pro Vercelli 9

Sudtirol, Albinoleffe 7

Lecco 6

Fiorenzuola 5

Trento, Renate, Feralpisalò, Giana Erminio 4

Mantova, Juventus U23, Pergolettese, Pro Patria 3

Triestina, Piacenza 2

Renate, Legnago Salus, Seregno, Pro Sesto 1

Virtus Verona 0

GIRONE B

Ore 17.30

Ancona/Matelica Pontedera

Carrarese Grosseto

Fermana Modena

Imolese Siena

Lucchese Olbia

Montevarchi Pescara

Teramo Vis Pesaro

Viterbese Cesena

CLASSIFICA GIRONE B

Reggiana, Gubbio 8

Siena, Pescara 7

Olbia, Entella, Montevarchi 6

Pontedera, Cesena 5

Imolese, Ancona-Matelica 4

Lucchese, Modena, Grosseto 3

Teramo, V Pesaro 2

Pistoiese, Fermana, Carrarese, Viterbese 1

GIRONE C

Ore 14.30

Catania Bari

Latina Foggia

Messina Virtus Francavilla

Paganese Taranto

Palermo Catanzaro

Potenza Monterosi

Turris Picerno

Ore 17.30

Fidelis Andria Vibonese

CLASSIFICA GIRONE C

Monopoli 9

Taranto, Bari 7

Juve Stabia, Virtus Francavilla 6

Catanzaro 5

Foggia, Palermo, Latina, Turris, Paganese, Campobasso 4

Catania, Avellino 3

Acr Messina, Picerno, Potenza 2

Campobasso, Vibonese, Fidelis Andria, Monterosi 1



