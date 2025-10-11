Risultati Serie C, classifiche: diretta gol live score delle partite che si giocano sabato 11 ottobre per la nona giornata del campionato.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: SI VA IN CAMPO!

Eccoci arrivati al momento dei risultati Serie C per questo sabato: abbiamo una situazione particolarmente tesa per il Perugia, che davvero non riesce a uscire dalla sua forte crisi ma oggi ha una bella occasione perché ospita il Rimini, fortemente penalizzato anche se ancora orgoglioso, e dunque può se non altro mettere ulteriore distanza con l’ultimo posto di una classifica che si fa sempre più pericolante. L’ultimo Perugia in Serie D? Quello del 2010-2011, rinato dalle ceneri della precedente società fallita: una squadra che al primo tentativo centrò la promozione con 12 punti di vantaggio sul Castel Rigone, nel girone E.

Con 24 gol subiti ebbe la migliore difesa; l’allenatore era Pierfrancesco Battistini, in campo c’era Roberto Goretti già visto tra Napoli e Bologna, alla fine dell’anno arrivò anche la vittoria dello scudetto di Serie D superando Santarcangelo e Borgo a Buggiano nel turno preliminare e l’Arzanese, ai rigori, in finale. Il Grifone spera naturalmente di non dover vivere quei giorni ma di questo passo ci sono realmente ampie possibilità che questo possa accadere; noi per ora mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare siano i campi, per i risultati Serie C finalmente si comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

UN QUADRO RICCO!

Questo fine settimana i risultati Serie C sono grandi protagonisti, perché i principali due campionati di calcio sono sospesi per gli impegni delle nazionali: focus dunque sulla terza divisione, in particolare sabato 11 ottobre avremo dieci partite a farci compagnia in quella che è la nona giornata del torneo.

Cosa dire della situazione con la quale entriamo in questo pomeriggio? Intanto, l’orario rimane quello della scorsa settimana e cioè le ore 14:30; con il nono turno inoltre arriviamo praticamente a un quarto del torneo e ci sono già delle situazioni interessanti, per esempio la fuga del Vicenza nella classifica del girone A.

Che il LaneRossi fosse favorito per la promozione lo sapevamo, in più gli ultimi risultati Serie C hanno permesso alla squadra veneta di prendersi 4 punti di vantaggio sul Lecco e già 7 sulla coppia formata da Union Brescia e Inter U23, è presto per dirlo ma potrebbe già trattarsi dell’allungo giusto.

Nel girone B invece abbiamo il sorprendente primo posto del Ravenna, che è una neopromossa: benissimo i romagnoli, ma l’Arezzo rimane con gli stessi punti. Nessuna di queste due squadre gioca oggi, dunque attenzione a Forlì Ternana: si può davvero sperare con questa partita di arrivare in quarta posizione, facendo sempre meglio.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: GIRONE C INCERTO

Parliamo adesso del girone C per quanto concerne i risultati Serie C, perché la Salernitana dopo aver rallentato la sua marcia è tornata prima solitaria in classifica approfittando della sconfitta del Benevento, tuttavia lo scenario è ancora tutto in divenire perché, a parte i tre punti di vantaggio che i granata hanno sui sanniti, tra i 19 punti della Salernitana e i 14 del Crotone ci sono ben sei squadre, è davvero tutto possibile soprattutto se consideriamo che, Benevento a parte, queste formazioni hanno vinto nell’ultima giornata, con gli squali che dunque hanno staccato in classifica il Potenza e il Monopoli.

Andremo poi ad analizzare le situazioni che riguardano anche la corsa per non retrocedere, questa purtroppo caratterizzata dalle forti penalizzazioni che influiscono eccome sulle graduatorie; tra poco poi saremo davvero in campo per scoprire quello che succederà questo sabato, non vediamo l’ora che i risultati Serie C ci facciano compagnia dando la loro versione dei fatti, le dieci partite naturalmente contribuiranno anche a cambiare le classifiche dei tre gironi, tutti coinvolti in questo 11 ottobre.

RISULTATI SERIE C: 9^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 14:30 Giana Erminio Novara 0-0

Ore 17:30 Vicenza Virtus Verona

Ore 17:30 Pergolettese Alcione Milano

GIRONE B

Ore 14:30 Perugia Rimini 0-0

Ore 17:30 Forlì Ternana

Ore 17:30 Guidonia Pianese

Ore 17:30 Pineto Livorno

GIRONE C

Ore 14:30 Foggia Crotone 0-0

Ore 14:30 Giugliano Catania 0-0

Ore 14:30 Picerno Casertana 0-0

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE DEI GIRONI SERIE C