RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: UN GRANDE SABATO!

Di nuovo in campo per i risultati Serie C, un sabato 8 marzo che sarà ricco e anche particolare per il calendario, perché assisteremo già oggi alla conclusione del girone B nella sua 30^ giornata e alle prime sei sfide del girone C (come sempre si inizia alle ore 15:00), mentre per il girone A dovremo aspettare la domenica. I risultati Serie C sono sempre più intriganti: il venerdì era stato dedicato alla lotta per la promozione nel girone B mentre oggi torna in campo la Torres che, dopo aver perso a Terni e forse aver definitivamente abbandonato il grande sogno, adesso vuole se non altro blindare la sua terza posizione e lanciarsi verso dei playoff da giocare da protagonista.

La sua avversaria sarà il Legnago Salus, che ha contribuito a stravolgere lo scenario salvezza: la sua vittoria contro il Milan Futuro, la seconda in campionato, ha permesso ai veneti di abbandonare l’ultima posizione in classifica lasciandovi il Sestri Levante, per la prima volta dall’inizio della stagione il Legnago Salus può concretamente sperare di arrivare allo spareggio o magari anche di salvarsi direttamente, sprofonda invece nell’incubo lo stesso Milan Futuro che, agganciato e virtualmente sorpassato dai biancazzurri, non può sbagliare contro un Perugia che, battuto all’andata, rimane in difficoltà ma è tornato a vincere nella delicatissima sfida contro l’Ascoli.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: LA SFIDA DELLE ESCLUSE

Non possiamo fare a meno di notare che nei risultati Serie C di oggi sarebbe prevista anche Turris Taranto: è la sfida diretta tra le due squadre che nel girone C stanno viaggiando verso un’esclusione che appare ormai inevitabile ma che al momento è stata sempre rimandata, cosa che getta un’ombra sull’intera Lega Pro. Al momento le situazioni sono diverse: settimana scorsa il Taranto non ha giocato contro il Crotone e il presidente ha ribadito una volta di più come non ci siano gli estremi per un’esclusione, chiaramente però se parliamo di campo e classifica già la penalizzazione odierna impedisce ai pugliesi di correre per la salvezza, ritardando il loro destino.

La Turris invece è sempre scesa in campo: naturalmente ha perso e la classifica non è cambiata, anche in questo caso parliamo di un ritardo enorme nei confronti della concorrenza ma se non altro i corallini sono riusciti a onorare gli impegni. Oggi naturalmente si va verso un rinvio, abbiamo già detto di come cambierebbe una graduatoria che ovviamente risulterebbe falsata rispetto a quanto hanno detto le partite ma questo purtroppo, non per la prima volta, è il quadro con il quale bisogna convivere, nel frattempo per le varie Acr Messina, Latina e Cavese gli impegni di oggi nei risultati Serie C restano fondamentali per evitare brutte sorprese.

RISULTATI SERIE C: 30^ GIORNATA

GIRONE B

Ore 15:00 Milan Futuro Perugia

Ore 15:00 Rimini Ternana

Ore 15:00 Torres Legnago Salus

Ore 17:30 Ascoli Pineto

Ore 17:30 Sestri Levante Campobasso

GIRONE C

Ore 15:00 Acr Messina Avellino

Ore 15:00 Latina Catania

Ore 15:00 Trapani Monopoli

Ore 17:30 Juventus Next Gen Altamura

Ore 17:30 Potenza Cavese

Ore 17:30 Turris Taranto

